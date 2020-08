Demjén Ferenc bizonyította, hangja mit sem kopott

A Kossuth-díjas énekes két csípőműtéten, kómán és egy agyérgörcsön is átesett, 2019. december 30-án azonban mégis egy hatalmas koncertet adott az Arénában. Bár a tervek szerint a bulit azonnal követték volna a további fellépések, a zeneipar leállása miatt ez nem valósulhatott meg. Most azonban siófoki koncertjével visszatért a színpadra, és bebizonyította, hogy hangja mit sem kopott – írja a Blikk.hu.

Öt és fél hónap után, bár nehéz volt visszazökkenni, megteremteni a kapcsolatot a közönséggel és megszokni, hogy ráolvad a fellépőruha, nem beszélve a szúnyogokról, végül remek hangulatú este kerekedett ki – fogalmazott a bulvárlapnak Demjén Ferenc, aki szerint

mindez talán Siófok és a Balaton varázsának is betudható.

Megjegyezte, annak idején már a V’Moto-Rockkal is játszott a siófoki színpadon, igaz, akkor még másképp nézett ki, de kétségtelenül szép emlékeket ébresztett benne.

Elárulta, a show-ba becsempésztek egy kis pihenőt is, ami ugyan az egészsége szempontjából nem feltétlenül indokolt, mivel jól érzi már magát, de egyfelől nem akartak kockáztatni, másrészt pedig meg akarták mutatni, milyen tehetségekkel is dolgoznak együtt – utalva két vokalistájára, akik egy–egy dallamot adtak elő.

Demjén Ferenc arra is kitért, a jelenlegi rendkívüli állapotot, amikor egyáltalán nem érintkezhet a közönséggel, és nem is jöhetnek el annyian a fellépésére, mint normál esetben, neki és a rajongóknak is új. Mint fogalmazott, érezhetően van félelem az emberekben, amit jogosnak tart.

„A legfontosabb most az, hogy visszacsalogassuk őket a nézőtérre úgy, hogy közben betartjuk a szabályokat”

– tette hozzá.

