Kiderült, mitől gyógyul Mészöly Kálmán

A nemzeti csapatot három ciklusban is irányító, a Vasast évtizedeken át szolgáló legenda orvosi leletei rendben vannak, a közérzete is jó. Sokat segít neki a gyógyulásában, hogy felesége, a volt válogatott röplabdázó, Bardi Gyöngyi remekül főz – írja a Blikk. A lap azt is megtudta, hogy Mészöly Kálmán kedvence a lecsó, de ha más kerül az asztalra, akkor sincs gond, néha még repetázik is.

A magyar foci ikonikus alakjának fia, Mészöly Géza a lapnak elmondta, hogy édesapja jó erőben van, otthon gyógyul, és sokszor látogatják a barátai, ami segíti a felépülésben. Arról is beszélt, hogy édesapját lázban tartja a Puskás Aréna megnyitója. Pénteken a magyar válogatott Uruguayt fogadja az új stadionban, ezzel a találkozóval avatják fel a létesítményt.

Mészöly Kálmán mindenképpen szeretne kimenni a meccsre, és a tervek szerint ez így is lesz.

Mészöly Kálmán nagyon nehéz időszakon van túl, több egészségi problémája volt. Tavaly januárban agyvérzés gyanújával került kórházba, kétoldali bakteriális tüdőgyulladással küszködött, kiderült, hogy koszorúér-szűkülete van, de végül nem műtötték meg. A térdízületében gyulladás alakult ki, húgyúti fertőzést is kapott, ráadásul a gyomrával és a bélrendszerével is volt problémája, most már azonban jól érzi magát.

