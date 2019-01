Újabb darabot vállalt Kulka János

A színművész a nyilvános szereplésektől és a színpadtól is teljesen eltávolodott. Jó ideig úgy tűnt, nem is tér vissza, ugyanis felmondta szerződését a Katona József Színházzal. 2018-ban azonban kiderült, hogy feltűnik egy magyar thriller egyik kiemelt szerepében – emlékeztetett a Blikk.

Később kiderült, színpadon is láthatják Kulka Jánost a rajongók, ugyanis a Dollár Papa Gyermekei nevű független alkotói csoport Árvácska című darabjában – melyet január 31-én mutatnak be – vállalt el egy kisebb szerepet. Most pedig kiderült, hogy márciusban újabb darabban szerepel majd: a Trojka Színházi Társulás Cseresznyéskert-feldolgozásában kapta meg Firsz, az öreg inas szerepét. A darabban feltűnik Gryllus Dorka is, aki így nyilatkozott a lapnak:

„nagyon örülök, hogy együtt dolgozhatok Jánossal. Mindig is nagyon szerettem a gondolkodásmódját, igazán elképesztő ember”.

A darab rendezője, Soós Attila kifejtette, hogy hosszas egyeztetés előzte meg a közös munkát, de régi vágya teljesült azzal, hogy Kulka Jánost rendezheti. Mint mondta, a színművésszel Gryllus Dorkával történt beszélgetésünk után vette fel a kapcsolatot augusztusban.

Nyitókép: MTI / Kovács Tamás