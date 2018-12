Különleges ajándékkal viszonozza magyar barátja kedvességét Arnold Schwarzenegger

Arnold nagyszerű házigazda és barát, nagyon hálás vagyok neki. Olyan dolgok voltak már az első öt nap alatt is, hogy azt hittem, szívinfarktust kapok - mesélte a Borsnak a napfényes nyugati partról a budapesti edzőterem-tulajdonos, aki maga sem hitte volna, hogy a korábbi fu­tó ismeretség valódi barátsággá válik a 71 esztendős legendával.

Szedlacskó Ádám elmondta, hogy a filmsztár büszkén mu­tatta meg neki az akkumulátorokkal foglalkozó céggel közös projektjében átalakított elektromos Hummerjét, de voltak tankot vezetni is, ugyanis Arnold Schwarzeneggernek van egy saját tankja is, amit az egyik hatalmas telkén mutatott meg a vendégének. Szedlacskó Ádám elmondta, hogy vendéglátója engedélye nélkül semmilyen képet nem tölt fel a közösségi oldalára, mivel úgy érzi, tartozik ennyivel a barátjának, aki a karácsonyi bulijára is elvitte.

Nyitókép: MTI/EPA/Enric Fontcuberta