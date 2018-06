Agyvérzést kapott Paudits Béla

Tegnap az otthonában lett rosszul a művész.

A színész ápolója hívott mentőt, azonnal kórházba vitték a művészt. A Bors cikkéből nem derül ki, hogy melyik klinika neurológiai osztályára került Paudits Béla. A lap megkereste az intézményt, ahol nem cáfolták, hogy náluk fekszik a színész, de nem adtak pontosabb tájékoztatást az állapotáról.

A 68 éves művész évek óta betegeskedik, életéről többször is kilátástalanul nyilatkozott.

Gyomorbántalmai miatt többször megműtötték, be­tegsége ágyhoz kötötte, ami miatt felfekvései is lettek. Hatalmába kerítette a depresszió is, legutóbb pedig laparoszkópos beavatkozást hajtottak végre rajta, mindezt követte most a stroke.

A lapnak nyilatkozó belgyógyász nem sok jót jósolt a színésznek. „A stroke súlyossága függ attól, hogy mennyire kiterjedt, milyen központokat érint az agyvérzés. Kórosan lesoványodott, egyéb betegségei is vannak, rá­adásul a pszichés státusza sem a legjobb.

Lehet, hogy könnyen feladja a kórházban.

Nehéz megmondani, mennyi a felépülési idő. Több év, de akár végzetes is lehet. A gyógyulni akarás is nagyban közrejátszik, ami az ő esetében azonban meglehetősen halovány” – fogalmazott dr. Kóczán István.