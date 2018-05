Zivatarokkal és meleggel köszönt be a június

Csütörtökön még szinte zavartalan meleg várható. A nyári hőmérsékleti értékek a hétvégére is megmaradnak, de sok esőre, heves viharokra is számíthatunk.

Csütörtökön a nyugati határ közelében, valamint néhol északon alakulhatnak ki lokális jelleggel záporok, zivatarok, emellett továbbra is napos, igazi nyári idő várható. A Dunántúlon helyenként élénk lehet a déli-délkeleti szél. Délután 29-33 fokot mérhetünk. Marad a frontmentes idő - írta az Időkép.

Pénteken a napos-gomolyos nyári időben már több helyen kialakulhatnak záporok, szélerősödéssel kísért zivatarok. A Dunántúlon zivataroktól függetlenül is élénk lehet a délies szél. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.



Szombaton az intenzív gomolyfelhő-képződés következtében már sokfelé várható záporok, zivatarok kialakulása. Heves viharok is előfordulhatnak. Az elmúlt napokhoz képest többfelé pár fokkal alacsonyabb hőmérsékleteket, 25-32 fokot mérhetünk. Zivataroktól távol is időnként élénk lökések kísérhetik a szelet.

Vasárnap és hétfőn is hasonló hőmérsékleti értékekre készülhetünk. A korábban zivatarok érintette tájakon párásan indulhat a reggel, majd napközben továbbra is záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az erős zivatarcellákat jégeső, felhőszakadás kísérheti. Vasárnap élénk, erős lesz az északnyugati szél.