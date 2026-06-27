Pártok is a Pride-on – elindult a menet, számos mentőautóval

A menetet tizenhat, hangszórókkal megrakott zenés teherautó vezeti fel, amelyek platóján a demonstráció résztvevői táncolnak, a vonulók pedig a többi között szivárványos zászlókat lobogtatnak.

A rendezvényen autóbuszt indított a fővárosi önkormányzat, kamiont a Háttér Társaság, a Tilos Rádió, a Momentum, az Amnesty International. A tömegben a Magyar Kétfarkú Kutya Párt emblémája, egy nagy felfújható kétfarkú kutya is látható.

Az Operaház épülete előtt egy az úttestet fedő európai uniós zászlót, az Andrássy úton egy az útpályát szintén letakaró szivárványos zászlót helyeztek el a rendezők.

A menet kiindulópontjánál Svédország budapesti nagykövetsége vízosztási pontot állított fel, ahol "Az LMBTQ-jogok emberi jogok" angol feliratú palackban adják a frissítőt.

Az előzetesen meghirdetett program szerint a demonstrálók a Operától a Bajcsy-Zsilinszky út-Deák Ferenc tér-Astoria-Kossuth Lajos utca útvonalon, az Erzsébet hídon keresztül, a Döbrentei tér és az Attila út érintésével vonulnak a Vérmezőre, ahol a műsor a Nagy réten felállított színpadon veszi kezdetét.

A menetet számos mentőautó kíséri a hőség miatt,

illetve az útvonalon elsősegélynyújtási helyeket is felállítottak.

A program szerint a rendezvényen beszédet mond Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere is.