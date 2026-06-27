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Nyitókép: HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet

Jó hír, idén elmaradhat a balatoni rémálom

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A következő hónapban már nem várnak újabb árvaszúnyog-inváziót a Balatonnál.

A legfrissebb kutatói megfigyelések alapján már nem számítanak tartós, erősen zavaró rajzásokra a Balatonnál – írja a veol.hu a BalatonScience Facebook-oldalán megjelent kutatás alapján.

Eszerint a tavasszal induló Chironomus balatonicus lárvaállomány nagyjából egyharmada már kirajzott. A szakemberek szerint a korábbi hetek szeles, változékony időjárása is közrejátszhatott abban, hogy eddig nem alakultak ki nagy tömegben repülő árvaszúnyog-állományok. A kedvezőtlenebb időjárási körülmények ugyanis lerövidíthették a rovarok túlélési idejét, így a rajzás sem tudott hatalmas mértéket ölteni. A tóban még jelen lévő, rajzásra érett lárvák sűrűsége a becslések szerint négyzetméterenként 200–340 egyed között mozog. Ez az érték a kutatók szerint már nem elegendő ahhoz, hogy tartós, nagy kiterjedésű és különösen zavaró árvaszúnyog-rajzások alakuljanak ki.

A következő nagyjából egy hónapban csak szórványos repülésekre lehet számítani, vagyis helyenként még feltűnhetnek a rovarok, de tömeges invázió egyelőre nem valószínű.

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