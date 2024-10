A lakhatás és a reptéri vasút ügyében is szavazott a Fővárosi Közgyűlés

A fővárosi önkormányzat szervezeti és működési szabályzata (szmsz) módosításának csak a "minimálverzióját" fogadta el a Fővárosi Közgyűlés, azt követően, hogy a képviselők többsége nem támogatta Karácsony Gergely főpolgármesternek az eredeti, ugyanakkor több módosítással kiegészített előterjesztését. A Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte - a frakciók több módosító javaslatával kiegészített - javaslatot 14 igennel, 16 nem szavazat ellenében és 1 tartózkodás mellett utasította el a testület.

Az szmsz-módosítás "minimálverziója", amelyet 18 igennel, 3 nem szavazat ellenében és 10 tartózkodás mellett fogadtak el a képviselők, a bizottsági struktúrát szabja az alakuló ülésen hozott személyi döntésekhez, azaz az ügyrendi és a vagyonnyilatkozattételi biztoság feladatait a pénzügyi bizottság kapja meg.

Az ülésen Karácsony Gergely döntésének értelmében az eddigi munkarendet megváltoztatva először lefolytatták az összes napirendi pont vitáját, majd egy tárgyalási szünetet követően hozta meg határozatait a testület. Mindezt a főpolgármester a módosító javaslatok sokaságával indokolta, a többség nem értett egyet a változtatással.

Lakhatás

Karácsony Gergely főpolgármester A javaslatok a megfizethető lakhatásért címmel benyújtott előterjesztésében azt írta: a fővárosi lakhatási válság enyhítéséért egyaránt szükség van a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok kezdeményezéseire, az Európai Unió fejlesztési forrásainak célzott felhasználására, valamint a központi kormányzat korábbinál aktívabb szerepvállalására.

A döntés értelmében a képviselők többsége felkéri a kormányt, hogy gondoskodjon az Európai Unió strukturális alapjaiból finanszírozott fővárosi lakhatási programok felhívásainak haladéktalan közzétételéről. Ennek érdekében a főpolgármester megkeresi a feladatkörrel rendelkező minisztert.

A közgyűlés felkérte Karácsony Gergelyt, javasolja a kormánynak: biztosítson az önkormányzatoknak tőketámogatást és kedvezményes hitelforrást az önkormányzati bérlakásszektor bővítésére, valamint segítse a budapesti energiahatékonysági lakásfelújítási programot a fővárosi önkormányzat által létrehozott vissza nem térítendő támogatási keret állami vagy uniós forrásokból történő kiegészítésével.

A közgyűlés egyetértett azzal, hogy a kormány meg kívánja előzni a lakások turisztikai célú hasznosításának további budapesti terjedését a tervezett kétéves moratórium bevezetésével, azonban

szükségesnek tartja a felkészülési idő jogilag lehetséges legszűkebbre szorítását.

A testület felkérte Karácsony Gergelyt arra is, javasolja a kormánynak, hogy legalább kétéves moratóriumot vezessen be az Európai Gazdasági Térségen kívüli országok állampolgárainak második budapesti lakásvásárlására.

Szerepel az elfogadott javaslatcsomagban az is, hogy a hosszú távú lakáskiadás ösztönzéséért az egy évnél hosszabb időre kiadott lakásoknál a turisztikai célú lakáskiadás átalányadójának felét, a legalább három évre kiadott lakásoknál pedig a jövedelem adómentességét biztosítsa a kormány. Javasolták: a kormány intézkedjen, hogy a munkáltatók adómentes béren kívüli juttatásként nyújthassanak lakbértámogatást a lakásvagyonnal nem rendelkező munkavállalóiknak.

Elfogadták Szentkirályi Alexandra (Fidesz-KDNP) javaslatát is, hogy dolgozzanak ki új fővárosi lakásrezsi-támogatási rendszert.

HÉV-felújítás

A képviselők 19 igen szavazattal és 12 tartózkodással támogatták Szaniszló Sándor (DK) javaslatát, amelyben követelik a kormánytól, biztosítson fedezetet a HÉV-szerelvények karbantartására, új járművek beszerzésére, és elítélik, hogy a kormány még nem tett elegendő intézkedést az európai uniós fejlesztési források felhasználására a kötöttpályás, környezetbarát közösségi közlekedés jármű- és hálózatfejlesztésénél. Egyben felkérték BKK-t és a BKV-t, hogy mutassa be a HÉV-járatok esetleges villamospótlásának technikai, pénzügyi, időbeli lehetéségét.

A képviselők Vitézy Dávid (Podmaniczky Mozgalom) javaslatára 18 igen szavazattal és 13 tartózkodással kinyilvánították: elkötelezettek a budapesti agglomerációs vasúti stratégiában meghatározott HÉV-fejlesztések és klimatizált HÉV-vonatok beszerzése mellett, egyben felkérték a főpolgármestert, kérje a kormányt ezen projektek újraindítására, mielőbbi megvalósítására. Előterjesztőként Vitézy Dávid fontosnak nevezte, hogy a képviselők fejezzék ki, nem értenek egyet a HÉV szolgáltatásának csökkentésével.

Palackvisszaváltás, múzeumok

A képviselők többsége elfogadta Vitézy Dávid (Podmaniczky Mozgalom) javaslatát, hogy tegyék lehetővé a belvárosban a visszaváltható palackok 0-24 órán át hozzáférhető visszaváltását, és készüljön terv a hulladékgyűjtő edények mellé telepítendő palacktartó gyűrűk felszerelésére.

Azt a javaslatát is támogatták, hogy álljanak ki a Budapesten működő országos múzeumok fővárosban tartása és fejlesztése mellett, valamint, hogy a BKK tegye ingyenessé a kutya- és kerékpárszállítást a bérlettel rendelkezőknek, és a BKK dolgozzon ki javaslatokat az éjszakai buszközlekedés fejlesztésére, a péntek-szombat esti, valamint az ünnepnapokat megelőző éjszakákon a metróüzem kiterjesztésére.

Kerékpárszállítás, éjszakai buszok

Déri Tibor (DK) javaslatára a BKK-nak egyeztetnie kell a külső operátorok által üzemeltetett járatokon a kerékpárszállítás biztosításáról, az éjszakai buszközlekedés átalakítása pedig nem ronthatja a külvárosok közösségi közlekedéssel való éjszakai elérhetőségét.

Pesti srácok sétány

Radics Béla (Fidesz-KDNP) azt javasolta, mivel a Fővárosi Törvényszék 2024 augusztusában hatályon kívül helyezte a közgyűlés döntését, amelyben a XIII. kerületben sétányt neveztek el Horn Gyuláról, a közterület új neve legyen Pesti srácok sétány. Indítványozta, hogy a döntés végrehajtásáért a főpolgármester kérje ki a kerület véleményét. A vitában Radics Béla lelkiismereti kérdésnek nevezte a sétány átnevezését, Szaniszló Sándor (DK) szerint viszont a Fidesz Orbán Balázs szavai után "40 évig nem veheti a szájára" a pesti srácok nevét. A képviselők végül 21 igen szavazattal elfogadták az előterjesztést.

Közterületi névadások

A képviselők 27 igen szavazattal, az MKKP képviselőinek nem szavazata ellenében elfogadták Vitézy Dávid javaslatát a közterületi elnevezésekről szóló rendelet módosításáról, így azok kivételével, akik még életükben díszpolgári címet kaptak, csak az érintett halála után 25 év elteltével lehet valakiről közterületet elnevezni.

Reptéri gyorsvasút, Ferihegyi úti felújítás

A képviselők Vitézy Dávid javaslatára döntöttek arról is: egyetértenek azzal, a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér vasúti kapcsolatának kiépítése elsődleges a közúti fejlesztéshez képest. Szaniszló Sándor arra hívta fel a figyelmet, hogy bár fontos a vasúti kapcsolat, de a kormány 20 év után végre felismerte a Ferihegyi út felújításának fontosságát és forrást is biztosítana hozzá, így félő, hogy a javaslat elfogadása esetén a kormány nem kezd hozzá a közúti fejlesztéshez sem. A képviselők többsége elfogadta Szaniszló Sándor javaslatát is, hogy a Vitézy-javaslatban szereplő tulajdonosi hozzájárulás ki nem adása helyett a főpolgármester a felterjesztési joggal élve tájékoztassa a minisztert a közgyűlés véleményéről.

Diákszervezetek

A képviselők 21 igennel, 9 tartózkodás mellett támogatták a Mi Budapestünk Program megvalósításával kapcsolatos intézkedési tervet. Felkérték Karácsony Gergelyt, hogy igény szerint nyújtson jogi, szervezési és kommunikációs segítséget a budapesti köznevelésben tanulók által önszerveződésként, demokratikusan megválasztandó, fővárosi szintű érdekképviseleti szerv létrehozásához. Információs központként és közösségi térként használható helyiséget bocsátanak a diákok rendelkezésére, bemutatkozási lehetőséget biztosítanak a fiatal művészeknek, bevonják őket az ifjúsággal foglalkozó munkacsoport működésébe, valamint kedvezményeket biztosítanak a diákoknak.

A főpolgármester előterjesztőként befogadta Barna Judit (Tisza Párt) és Szilágyi Anna (Podmaniczky Mozgalom) módosító javaslatait, hogy a budapesti köznevelésben az új, fővárosi szintű érdekképviseleti szerv létrehozását széleskörű egyeztetés előzze meg.

A Mi Budapestünk Programot az ADOM Diákmozgalom, az Egységes Diákfront és a Fridays For Future Magyarország dolgozta ki.

Megemlékezés, eskütétel, aktivisták

Az ülés kezdetén egyperces néma felállással emlékeztek az október 17-én elhunyt Kozma Imre atyára, katolikus papra, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnökére, a Betegápoló Irgalmasrend korábbi magyarországi vezetőjére.

Ezt követően Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) társelnöke, a XII. kerület polgármestere, az MKKP-frakció vezetője letette képviselői esküjét, mivel az október 4-i alakuló ülésen nem vett részt. Az ülésen letették az esküjüket a bizottságok nem képviselő tagjai is.

Az ülésteremben megjelentek az Egyesület a Római Partért aktivistái is, akik "Nem akarunk gettóban élni és dolgozni!"; Gátat a partra!"; valamint "Karácsony is the master of the óbuda ghetto!" feliratú molinókat tartottak.