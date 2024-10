Friss fejlemények a leégett miskolctapolcai barlangfürdő ügyében

Az biztos, hogy új időszámítás kezdődik most a miskolci barlangfürdő életében, és mivel többmilliárdos kárról van szó, mely a teljes elektromos hálózat és a gépészeti részleg cseréjét is magában foglalja, hosszú ideig eltarthat a felújítás. Hogy ez pontosan mennyi időt jelent, arról a Miskolci Fürdők Zrt. ügyvezetője szerint még felelőtlenség lenne nyilatkozni. Németh Judit szerint most a legfontosabb feladat a kárelhárítási munkálatok megkezdése és a további károk kialakulásának megakadályozása – írja a hirado.hu.

Mint olvasható, a vezetés közjegyzőhöz fordult, és előzetes bizonyítási eljárást kezdeményezett, amelynek keretében rögzítésre kerülnek a problémák és a keletkezett károk. Az állagmegóvás érdekében az egyik legfontosabb feladat a leégett tetőszerkezet fedése, amely mint az ügyvezető elmondta, nem lesz olyan egyszerű, a vártnál egy sokkal speciálisabb bontási folyamat elé néznek. Amíg azonban tart a bizonyítási szakértők munkája, ezzel várni kell, és a belterek takarítására helyeződik a fókusz.

Hétfőn megkezdődött a szennyvíz kiszivattyúzása a fürdőcsarnok medencéjéből. Ezt követően állhatnak neki a medencetér takarításának, ami szintén nagy feladat, hiszen a tűz és az oltás okozta törmeléket és szennyeződést el kell távolítani a teljes medencetérből.

„Megkaptuk az engedélyt a Miskolci Vízmű Kft.-től, hogy leengedhetjük a vizet a csatornahálózatba. Ezt követően természetesen a medencéket is kitakarítjuk annak érdekében, hogy a kormos szennyeződéstől megszabaduljunk, és minél hamarabb újra feltöltsük vízzel a medencéket, hiszen a barlangi sziklák megőrzése érdekében nagyon fontos a megfelelő páratartalom” – tette hozzá Németh Judit.

Jelenleg átszervezésekkel biztosítják azt, hogy ne szűnjenek meg a munkahelyek, a munkavállalók nagy része a takarítási feladatokat látja el, és a korábban diákmunkások által üzemeltetett csónak- és vízibicikli-kölcsönzést is a fürdő munkavállalói biztosítják a miskolctapolcai csónakázótónál.

A leégett barlangfürdőhöz a napokban ellátogatott Nagy János, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető államtitkár. Ő és Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is arról biztosította a megválasztott polgármestert, hogy a kormány minden lehetséges segítséget megad a barlangfürdő újjáépítéséhez, hiszen a kieső turisztikai bevételek mellett az ott dolgozók családjainak megélhetése is veszélybe került, mivel a fürdő a helyreállítási munkálatok miatt kényszerszünetet tart, vendégeket nem tud fogadni.

A nemzetgazdasági miniszterrel folytatott tárgyalás után Miskolc polgármestere, Tóth-Szántai József arról tájékoztatta a hirado.hu-t, hogy hamarosan megalakul egy kormányzati helyreállítási munkacsoport, amelybe bevonnának olyan turisztikai szakembereket, akikkel együtt a lehető leghamarabb megpróbálják újjáépíteni a miskolctapolcai barlangfürdőt.

Eldőlt a barlangfürdő gyógyászati részlegén elindított kezelések sorsa

Évente háromszázezer ember kereste fel és vette igénybe a barlangfürdő szolgáltatásait, melyeket a Miskolci Fürdők Kft. továbbra is biztosít, azonban más-más helyszíneken.

Az érvényes fürdőszolgáltatást tartalmazó ajándékutalványok továbbra is beválthatók az Ellipsum élményfürdőben, és masszázsszolgáltatást is tartalmaznak, valamint azokat akár a Selyemréti strandfürdőben is igénybe lehet venni a következő időszakban.

Sokan tanácstalanok voltak az aquaterápia-részlegbe beutalóval rendelkező beteg közül, akiknek jó hírrel szolgált Németh Judit, aki elmondta, hamarosan mindenkit kiértesítenek a részletekről.

A fürdő hetekkel ezelőtt kérte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház főigazgatójának segítségét abban, hogy ezeket a tevékenységeket a barlangfürdő masszőrei és gyógytornászai egy kihelyezett helyszínen továbbra is elvégezhessék, hiszen kiemelten fontos, hogy a betegek azoktól a szakemberektől kapják meg kezeléseiket, akikkel megkezdték azokat.

Ebben született most előrelépés, és hamarosan mindenki igénybe veheti a korábban felírt szolgáltatást a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Diósgyőri Tagkórházában – olvasható egyebek mellett.