Budapestet csak az ár hagyta el, de problémák sora még maradt

Az apadó Duna budapesti szakaszáról jelentkezett be az InfoRádió tudósítója, és arról számolt be, hogy a folyó láthatóan visszahúzódik, egyre több részlet bukkan elő az eddig elárasztott rakpartokból. Hajnali négy órakor 744 centimétert mutatott a fővárosi vízmérce, ez pedig jó híreket is jelent a helyieknek.

Újra megáll a 2-es metró a Batthyány téren, a H5-ös szentendrei HÉV-re azonban továbbra is csak a Margit híd pesti hídfőjénél kialakított felszíni megállóban lehet felszállni, a Batthyány tér végállomásig leghamarabb szerdától futhatnak a szerelvények. Keddtől várhatóan a 19-es villamos újra a teljes vonalán, vagyis a Bécsi út és a Kelenföldi vasútállomás között közlekedik, ahogy a 41-es villamos is közlekedhet a Bécsi úttól a Batthyány téren át a Kamaraerdei Ifjúsági Parkig.

A tetőzés elmúltával azonban még nem ért véget a védekezés, sőt, most jön a neheze, a takarítás és a fertőtlenítés, valamint a kárfelmérés és a helyreállítás – mondta az egyik csónakház üzemeltetője a Római-part árterében: félméteres szennyezett, potenciálisan fertőző iszapot kell ellapátolni, a falakról levakarni és mindent újrameszelni.

Az is komoly feladatot jelent majd, hogy hamarosan Budapest-szerte homokzsákok százezreit kell felszedni és ártalmatlanítani, csak a Margitszigetről félmilliót, mert ezek is veszélyes hulladékok. Gondok adódtak a Csepel-sziget Fácános-dűlői részén, ahol házakat öntött el a víz. Az ottani lakók a helyi általános iskolában leltek ideiglenes menedékre, de ennél is nagyobb baj, hogy az áradás illegális szemétlerakók hulladékát terítette szét a környéken, ott akár hónapokig is eltarthat a helyreállítás.

Nem véletlen, hogy Karácsony Gergely főpolgármester is is azt közölte: Budapesten túl vagyunk a nehezén, de még nem vagyunk a végén. A vízügyesek és segítőik most sem pihenhetnek meg, a védműveket továbbra is figyelik a fővárosban.