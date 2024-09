Mráz Ágoston Sámuel: Magyar Péter nagy hibát követett el

"Az árvízhelyzet a politika rendkívüli pillanata, s a rendkívüli idők rendkívüli eszközöket igényelnek. Aki ilyenkor a szokásos napi médiafigyelemért verseng csupán, vagy egy-egy szavazócsoport megszólítását célozza, könnyen csalódhat eredményességében. A politikában is mindennek megvan a maga rendelt ideje: a támadásnak, a védekezésnek, a polarizációnak és a nemzeti egység építésének vagy a békejobb nyújtásának is" - írja Facebook-bejegyzésében Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője.

A politikai elemző szerint Magyar Péter ugyan gyorsan kapcsolt az árvízi védekezés kapcsán, de tévesen. Hozzáteszi, a Tisza Párt elnöke ugyan rengeteg képet készíttetett magáról, ahogy a gátakon áll gumicsizmában, de eközben politikai versenytársait támadta folyamatosan.

"Hiányolta a kormányfőt, kritizálta a vízügyi szakembereket, s kevesellte a honvédokat. Csakhogy a támadás most nem időszerű. Katasztrófahelyzetben a nemzeti egységet és együttműködést várják el a választók azoktól, akik az ország irányítására jelentkeznek."

Mráz Ágoston Sámuel arra is felhívja a figyelmet, hogy az egymással híresen rossz viszonyt ápoló csepeli duó, Németh Szilárd volt és Borbély Lénárd jelenlegi polgármester is eljutott az akárcsak egy héttel korábban még elképzelhetetlen kézfogásig a gáton. A miniszterelnököt is megemlíti bejegyzésében, azt írja: "Orbán Viktor is jól érezte meg a helyzet diktálta lehetőségét és - a Covid-alatt megszokott - irányító, nem pedig a szívéhez alighanem közelálló harcosként jelent meg."

Az elemző úgy véli, tanulságként szűrhető le, hogy a "hiperaktív médiajelenlét" nem automatikusan előnyös. Mint írja, "Magyar Péter, aki az árvízi védekezés közben nemcsak Facebook-bejegyzéseket tud írni, hanem rengeteg cikk alatt kommentel is, ugyan elérte, hogy fellépése láthatóvá, személye még ismertebbé vált, de ez nem azonos a sikeres stratégiával. A médiafigyelmet jól kell tudni használni. A magyar politika tele van negatív példákkal, hiszen Gyurcsány Ferenc is közismert, de nem közkedvelt."