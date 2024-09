Több csapadék esett a Felső-Duna vízgyűjtőjén, mint amire a vízügynél számítottak, nagy erőkkel készülnek az árhullámokra - a nap hírei

Nagy erőkkel készül a vízügy az érkező árhullámokra, ám az előrejelzés a ciklon gyors változása miatt bizonytalan – közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A hatóság azt írta, az aktuális előrejelzés szerint a várt csapadékmennyiséghez képest a Felső-Duna, az Inn, a Traun, az Enns vízgyűjtőjén valamivel több, míg a Lajtán, a Morván, a Rábán, a Vágon, a Murán és a Dráván kevesebb csapadékra lehet számítani. Mosonmagyaróvár védelmében azért előkészítik a Lajta-szükségtározó megnyitását.

Budapestnél hétfőtől harmadfokúra emelik az árvízvédelmi készültséget, az alsó rakpartokat, amelyeket várhatóan kedden önt el a Duna, már hétfőtől lezárják. A Margit-sziget alacsonyabban fekvő részeinek védelmét homokzsákokkal erősítik meg, és az árvízi helyzet függvényében a jövő hét közepén le is zárhatják.

Romániában 4 ember meghalt, több százat evakuálni kellett a heves esőzések és áradások miatt. A 4 áldozat holtestére házaikban vagy udvarukon találtak rá a hatóságok. Az ítéletidő 8, zömében moldvai megye 19 települését érintette. A kormányfő és több miniszter is az árvízzel leginkább sújtott térségbe látogatott, hogy tájékozódjanak a helyzetről.

Csehországban több mint 60 ezer háztartás maradt áram nélkül a heves viharok után. A legsúlyosabban a Németországgal határos Usti nad Labem régiót érintette a vihar, A viharok a vasúti közlekedést is érintették, a kidőlt fák több vonalat is elzártak. A szomszédos Lengyelországot is heves esőzések sújtották, számos folyó és patak vízszintje megemelkedett.

Magyarországon gondoskodási válság van az LMP szerint. Az ellenzéki párt ezért ismét benyújtja az Országgyűlésnek javaslatait, amelyek legfontosabb eleme a családi pótlék jelentős emelése, amit az egy gyermekért járó jelenlegi 12 200-ról 24 400 forintra, az egyszülős családok esetében 34 250 forintra emelnének. Az ápolási díj összegét a mindenkori minimálbérhez kötnék.

Migránstábort épít a kormány a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vitnyéden. Erről írt Facebook-oldalán a Tisza párt elnöke, várva a kormány reakcióját. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója Facebook-videójában hazugnak nevezte Magyar Pétert, majd közölte, amíg az Orbán-kormány vezeti az országot, Magyarországból soha nem lesz bevándorlóország, és soha sehol nem lesz migránstábor.

Jézus Krisztus evangéliuma akkor is érvényes, ha a plébános részeges vagy bűnös. Erről is beszélt Semjén Zsolt, KDNP elnöke a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége konferenciáján néhány - pedofíliával és meleg orgiával is vádolt - pap közelmúltbeli botránya kapcsán. A miniszterelnök-helyettes kiemelte, bár az állam és egyház egymástól elválasztva működik, ez nem jelentheti az egyház és a társadalom szétválasztását.

A szerb elnök jóváhagyta a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítását. A döntést még a kormánynak is el kell fogadnia. A szerb vezető egy héttel ezelőtt jelentette be, hogy a férfiak számára 75 napos kötelező sorkatonai szolgálatot vezetnének be Szerbiában, míg a nők önként jelentkezhetnének a kiképzésre.

Koszovóra vonatkozó intézkedéscsomagot fogadott el a szerb kormány, miután szerintük a koszovói miniszterelnök erőszakos lépései veszélyeztetik az ott élő szerbek jogait. Belgrád ezért különleges szociális védelem alatt álló területté nyilvánítja Koszovót, pénzügyi támogatást adnak az ott élő szerbeknek. Emellett illegálisnak minősítenek minden olyan szervet és intézményt Koszovó területén, amelyet az egykori szerbiai tartomány 2008-as, egyoldalú függetlenségének kikiáltása után hoztak létre.

Újabb népszavazást kezdeményezne a migránsok befogadásáról a legnagyobb lengyel ellenzéki párt. A Jog és Igazságosság a népszavazás érdekében aláírásgyűjtést indított a párt, kormányzati intézkedések elleni, varsói tüntetésén. A pártelnök Jaroslaw Kaczynski kijelentette: nemet mondanak Brüsszelnek a migránsok áthelyezésére. A referendumhoz legalább 500 ezer támogató aláírás szükséges.

Az elsőrendű "A" kategóriába sorolta át Horvátországot az S&P Global Ratings. A nemzetközi hitelminősítő azzal a várakozásával indokolva a lépést, hogy a horvát gazdaság teljesítménye a következő években jelentősen meghaladja az euróövezeti társállamokét, a 2024-2027-es időszakban évente átlagosan 3 százalékkal bővül.

Orosz-ukrán fogolycserét hajtottak végre az Egyesült Arab Emírségek közvetítésével. A tárgyalások eredményeként 103 ukrán hadifoglyot cseréltek ki ugyanennyi - az ukrán fegyveres erők által a Kurszki területen fogságba ejtett - orosz katonára - közölte az orosz védelmi minisztérium.

Az Egyesült Államok jóváhagyta az F-35-ös típusú lopakodó vadászrepülőgépek eladását Romániának. A szerződés értéke 7,2 milliárd dollár. A megállapodást, ami 32 darab F-35A típusú repülőgép, valamint a hajtóművek bukaresti beszerzésére vonatkozik, az amerikai kongresszusnak még jóvá kell hagynia.

Az Iszlám Állam terrorhálózat 4 magas rangú tagját ölte meg az amerikai hadsereg, az iraki biztonsági erőkkel közösen Irakban augusztusban. Az akcióban további 10 dzsihadistával is végeztek.

Az idei nyáron az átlagosnál kétszer több hőségnapot regisztrált a HungaroMet. A szokásos 26-tól eltérően, 53 hőségnapot rögzíttetek, amikor a legmagasabb hőmérséklet elérte a 30 fokot.