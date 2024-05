Egymásnak feszültek a Magyar Péter és a DK szimpatizánsai

Magyar Péter és a Dobrev Klára is tüntetést hirdetett a Várkert Bazár elé, ahol a közmédia élő választási vitát rendezett csütörtök estére. Ezzel párhuzamosan a Magyar Kétfarkú Kutyapárt kicsit odébb, a Döbrentei téren demonstrált.

A vita kezdete előtt körülbelül másfél órával érkezett meg a Clark Ádám térre Dobrev Klára, a DK EP-listavezetője, akit körülbelül 2-300 szimpatizánsa várta. A vezetésével a Várkert Bazár elé vonultak, ahol már Magyar Péter hívei is gyülekeztek. A szervezők először azt akarták, hogy teljesen kikerüljék a tiszásokat, de végül szabályosan átvágtak a tömegen. Füttyögés, fújolás, de köszöngetés és kölcsönös taps is volt, amikor Dobrev Klára és a DK szimpatizánsai átvonultak a Magyar Péter hívei között – számolt be a Telex.

A Tisza párt rendezvényszervezője közölte a DK-sokkal: maradhatnak, de a zászlókat, transzparenseket tegyék le. Ezt Magyar Péter is megismételte, hozzátéve: ha a DK-sok nem mennek maguktól, akkor a rendőrséget kéri meg, hogy vezessék ki őket. A szimpatizánsok között kisebb szócsata is kialakult arról, hogy ki hány százalékot fog elérni a választáson – írja az Index.

A Tisza párt alelnöke beszéde elején megköszönte a rendőrök munkáját, a DK híveinek pedig azt ajánlotta, hogy menjek át a Lendvay utcába, a Fidesz székházához, mert „eltévesztették a címet”. Arról is beszélt, hogy ő Gyurcsány Ferenccel és Orbán Viktorral akart vitázni, de „a két Sir Robin, a gyáva elfutott”. Hozzátette azt is, hogy: a politika lehet szép, hasznos és igazságos is, ezért ők nem a szivarfüstös szobákban ülő, „drogos politikusokat” választottak ki az EP képviselőnek. Azt ígérte, hogy fiatal kollégái bebizonyítják „Magyarország a Hunyadiak országa, nem a Döbrögiké”.