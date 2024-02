Dráma a belgrádi repülőtéren, hosszan felszakadt az utasszállító oldala - videó

Mint az airportal.hu írta, a szerb légitársaság Embraer E195-ös típusú járata Belgrádból Düsseldorfba indult február 19-án, vasárnap este. Ám a felszállást a személyzet nem a kifutópálya végén, hanem alig a felénél kezdte meg: a repülővel egy olyan gurulóút végén állak fel a futópályára, hogy mindössze 1273 méterre voltak a 3500 méter hosszú pálya végétől.

A 2008-ban gyártott Embraer nem tudott elemelkedni a futópálya végéig,

A pilóták folytatták a felszállást, de csak mintegy 1100 méterrel a futópálya vége után sikerült elemelkedni a repülőgéppel, és a futópálya vége után 2,6 kilométerrel is még csak 50 láb (15 méter) magasságon repültek. Aztán feljebb emelkedtek 4000 lábra, majd várakozás és egy sikertelen leszállás után egy órával később leszálltak ugyanarra a kifutópályára.

Senki nem sérült meg a hajmeresztő esetben, ám súlyos anyagi kár keletkezett a repülőben is és a reptéri infrastruktúrában is.

A baleset utáni felvételeken látszik, hogy hosszan végigszakadt a géptörzs bal oldala, megsérült a szárnytő (ahonnan üzemanyag is folyt), és a farokrésznél a vízszintes vezérsík is.

Air Serbia Embraer E195LR aircraft (OY-GDC) returned back to Belgrade (BEG) after it hit an airport infra (landing instrument) while operating flight JU324 Belgrade - Dusseldorf on the evening of Sunday, February 18, 2024. #aircraft pic.twitter.com/T7g3Pen09q

Air Serbia Embraer ERJ-195 (OY-GDC, built 2008, leased from Marathon Airlines) received serious damage to its fuselage and left stabilizer when it hit obstacles behind the takeoff runway 30 at Belgrade-Intl AP (LYBE), Serbia. ADSB data suggest flight #JU324 to Dusseldorf took off… pic.twitter.com/PAg04HRGcs