Halállal végződött a kényszerleszállás - videó

A baleset az ország déli részén fekvő Oaxaca államban, Puerto Escondido városban történt, a Csendes-óceán partján. A szerencsétlenül járt férfi közelében ott volt a felesége is, de sem neki, sem másnak nem esett baja - tették hozzá.

A gép fedélzetén négy, 35 és 60 év közötti kanadai siklóernyős és egy 40 éves mexikói férfi volt. Őket kórházba szállították, állapotuk stabil. A polgári védelem további információt nem közölt a balesettel kapcsolatban.

A Puerto Global tévé úgy tudja, hogy a kisrepülőgép egy teknősmentő telep területén csapódott a földnek.

A Cessna 208B Grand Caravan aircraft (N80GE) had to make an emergency landing on Bacocho beach, in Puerto Escondido, Oaxaca earlier today. Locals tried to evacuate, six are injured, one beachgoer lost life. pic.twitter.com/SCxq2nMgkH