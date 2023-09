Varga Mihály új bankadót lengetett be

A Fed tegnap esti közleménye alaposan elrontotta a hangulatot a tőzsdéken, számottevő csökkenéssel zárták a kereskedést az irányadó amerikai indexek, ma reggel a főbb ázsiai indexek is 1 százalék körüli mínuszban állnak és az európai börzéken is csökkenéssel indul a nap. A magyar tőzsdén tovább rontotta a helyzetet az OTP esése, miután Varga Mihály a bankadó megemeléséről beszélt egy konferencián, az OTP piacán masszív esés bontakozott ki, ami a BUX indexet is magával rántotta. Többek között a hazai részvénypiaci befektetésekről, így az OTP részvényeiről is szó lesz a Portfolio Signature Online Klubján.