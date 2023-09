Csak orosz fűtőanyag jöhet a paksi atomerőműbe – a nap hírei

Az orosz import az egyetlen lehetséges forrása a hazai atomerőművi blokkok üzemanyag-ellátásának. A Miniszterelnökség a Népszavának küldött válaszában megerősítette: a Framatome jelenleg nem rendelkezik olyan üzemanyaggal, amely alkalmas lenne az orosz technológiával épült atomerőművek ellátására. Bár a francia cég már dolgozik ezen, gyors és gyakorlatias megoldást csak több év múlva tartanak lehetségesnek. Erről beszélt az InfoRádió Energiavilág című műsorának Aszódi Attila. Az atomenergetikai szakértő szerint akár az is lehetséges, hogy a jelenleg működő paksi erőmű egyes blokkjai orosz, míg más blokkjai francia fűtőelemet használnak majd.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint az ukrajnai háború miatt a régi ellátási útvonalak elakadtak, megsemmisültek. Ezért Magyarországnak új utánpótlási útvonalakra van szüksége, a türk államok pedig hidat képezhetnek Kelet és Nyugat között. Szijjártó Péter a Bloomberg hírügynökségnek Isztambulban adott videóinterjúban példaként említette, hogy Magyarország az új gázszerződés értelmében a jövő év elején 275 millió köbméter gázt vásárol Törökországtól. A tárcavezető elengedhetetlennek nevezte a kapcsolatokat Oroszországgal, mert indoklása szerint Magyarország energiaimportjának nagy része Oroszországból származik.

A Párbeszéd-Zöldek szerint az Európai Bizottság vizsgálata a kínai elektromosautó-gyártókkal szemben, aláássa a magyar kormány akkumulátoripari terveit. Jávor Benedek, az ellenzéki párt európai parlamenti listavezetője sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy a vizsgálat kiterjed a kínai gyártók beszállítóira is. A politikus felvetette, hogy Magyarországon úgy telepszenek meg ezek a gyárak, hogy semmilyen feltétel nem adott a működésükhöz. Hangsúlyozta, hogy az unió jogszerűtlennek nyilváníthatja az ezeknek a gyáraknak nyújtott kínai állami támogatásokat.

Elrendelte a gyermekpornográfia gyanújával őrizetbe vett férfi letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság. A Fővárosi Törvényszék közleményében azt írta: a bíróság úgy ítélte meg, hogy a legszigorúbb kényszerintézkedés alkalmazása szükséges. A Fővárosi Főügyészség korábban jelezte, hogy gyerekpornográf felvételeket találtak egy állami szerv egykori vezető beosztású dolgozójának munkahelyi laptopján. Van köztük olyan kép, ami 12 éven aluli gyereket ábrázol. A Fővárosi Törvényszék közleménye szerint a bűncselekmény öttől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, a konkrét tárgyi súly pedig kimagasló.

Az ukrán gabona behozatali tilalmát eltörlő brüsszeli döntés ellen tiltakozott mintegy négyszáz gazdálkodó a záhonyi magyar–ukrán határátkelőhely közelében. A termelők traktorokkal és más mezőgazdasági gépekkel vonultak fel a határállomásra vezető 4-es főúton. A demonstrációt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége közösen szervezte. Jakab István a Magosz elnöke nyílt levélben fordul Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez azt kérve: az ügyben szakmai alapon és szempontok szerint hozzanak döntést.

Már dolgoznak a városi csok pótlásán – jelentette ki a kulturális és innovációs miniszter a Kossuth rádióban. Csák János elmondta: a csokot már egyre kevesebben vették fel az ingatlanok felértékelődése, az infláció és a magas kamatlábak miatt. Ezért olyan új rendszert akarnak kidolgozni, ami jobban reflektál a mai piaci viszonyokra. A tárcavezető beszélt arról is, hogy a magyar termékenységi ráta jelenleg 1,52. Mint mondta, az ideális termékenységi ráta 2,1 lenne, ami fenntartaná a népességet, ezért szerinte további lépésekre van szükség.

Vizsgálatot indít az OLAF az elhíresült lombkoronasétány-ügyben. A Momentum tájékoztatása szerint Donáth Anna és Hadházy Ákos beadványa alapján az Európai Csalás Elleni Hivatal megkezdi a vizsgálatot az ügyben. Nyírmártonfalván épült uniós pénzből 60 millió forintért lombkoronasétány, de annak megépülése előtt tarra vágták az erdőt.

Újabb mérföldkőhöz érkezett az e-bejelentő szolgáltatás – jelentette be a közigazgatásért felelős államtitkár. György István Facebook- videójában az újdonságok között említette, hogy a telekommunikációs szolgáltató cégek is csatlakoztak az e-bejelentőhöz. Így a telefon-, a televízió- és az internetszolgáltatással kapcsolatban is be lehet jelenteni az adatváltozást egy felületen.

Az államfő vezeti a magyar delegációt, amely részt vesz az ENSZ-közgyűlés 78. ülésszakának általános vitáján. Novák Katalin fel is szólal az esemény nyitónapján. Az ENSZ-közgyűlés 78. ülésszakának általános vitáját szeptember 19. és 26. között tartják New Yorkban. A köztársasági elnök ezt megelőzően részt vesz a Fenntartható fejlődési célok csúcstalálkozón, Texas, Utah és Montana kormányzójával is egyeztet majd. A Sándor-palota közleménye szerint a tárgyalások középpontjában a béke előmozdítása, a család védelme, valamint a nők helyzetének erősítése áll majd.

Az Egyesült Államok irányítja az Oroszország elleni háborút Ukrajnában - jelentette ki Szergej Lavrov külügyminiszter a Rosszija 1 televízió Moszkva. Kreml. Putyin című műsorában. Az orosz külügyi tárca vezetője azt mondta, hogy Ukrajnát éveken át készítették fel arra, hogy önmaga feláldozásával harcoljon Oroszország ellen, és stratégiai vereséget mérjen rá. A miniszter így kommentálta azt az értesülést, miszerint Washington még több nagyhatótávolságú rakétával tervezi ellátni Kijevet. Az amerikai média szerint Washington közel áll ahhoz a döntéshez, hogy ATACMS rakétákat ad át Ukrajnának, amelyeknek a hatótávolsága háromszáz kilométer, és amelyeket HIMARS sorozatvetőkből lehet indítani.

Az illegális bevándorlás európai választ igényel – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Lampedusa szigetén, ahol Giorgia Meloni olasz kormányfővel felkereste a helyi migránstábort. Az Európai Bizottság elnöke hozzátette: nekik, és nem az emberkereskedőknek kell eldönteni, hogy ki jöhet Európába. Ursula von der Leyen az olasz kormányfő meghívására személyesen mérte fel a helyzetet az európai migráció egyik déli kapujának tartott sziget táborában és kikötőjében. Giorgia Meloni szerint a megoldás nem a migránsok szétosztása az Európai Unióban, hanem a tengeri átkelési kísérletek megállítása.