Hirtelen begyorsultak a magyar fejlemények is a svéd NATO-csatlakozás ügyében

A NATO vilniusi csúcstalálkozójának egyik kiemelt témája a svéd csatlakozás lezárása. Törökország, amely eddig ellenezte a terroristaként számon tartott kurdok svédországi helyzete miatt a Stockholm csatlakozását, hétfő este meglepetésre bejelentette, hogy mielőbb a törvényhozás elé terjeszti a vonatkozó dokumentumot.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedd reggel, amikor Orbán Viktor miniszterelnök társaságában a találkozóra indult, Svédország ratifikációjával kapcsolatban azt írta a Facebook-oldalán, hogy a magyar kormány már hónapokkal ezelőtt benyújtotta az erről szóló előterjesztést az Országgyűlésnek.

"A kormány támogatja a NATO-csatlakozást, ezért is terjesztettük már hosszú hónapokkal ezelőtt az erről szóló javaslatot az Országgyűlés elé. Már csak technikai kérdés a ratifikációs folyamat lezárása."

Mivel azonban itthon a rendes tavaszi parlamenti ülésszak után a múlt heti rendkívüli is véget ért, csak ismét egy rendkívüli ülésen lehetne szavazni a lassan egy éve az Országgyűlés előtt lévő svéd bővítést ratifikáló javaslatról.

Kedd reggel Novák Katalin köztársasági elnök a Twitteren mielőbbi döntést sürgetett: azt írta, megkérte Orbán Viktort, hogy tegyen meg mindent a parlamenti elfogadás érdekében. Egyben örömét fejezte ki a török elnök hétfői bejelentése kapcsán.

I welcome the decision of ??#Turkish President @RTErdogan to agree to send ?? #Sweden's @nato membership application to parliament for ratification. On the eve of the #NATOSummit, I also asked @PM_ViktorOrban to do everything possible to ensure that the ?? #Hungarian Parliament…