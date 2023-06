A Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke is nyilvánosságra hozná a titkosszolgálati jelentést a "guruló dollárokról"

"1,86 milliárdra emlékszem, és nagyon büszkék vagyunk rá, köszönjük szépen" - nyilatkozta korábban Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester. A baloldal korábbi miniszterelnök-jelöltje, aki szerint ezt a pénzt az Amerikai Egyesült Államokból nem pártok kapták választási kampányra, hanem civil szervezetek, például az általa vezetett Mindenki Magyarországa Mozgalom kultúraváltó misszióra, amelynek részleteit és eredményeit azonban mindmáig senki sem hozta nyilvánosságra.

A baloldali pártok mindenesetre azt mondják, hogy ők semmit sem láttak ebből a milliárdos adományból. Tordai Bence, a Párbeszéd társelnöke is azt mondta korábban, hogy legfeljebb egyesületekhez érkezett ilyen pénz, az ellenzéki pártok, legalábbis a Párbeszéd ebből egy fillért sem kapott.

A Nemzeti Információs Központ - vagyis a titkosszolgálat - készített egy jelentést a baloldali pártok külföldi finanszírozásáról, de az 2051-ig nem hozható nyilvánosságra. Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője kezdeményezte a titkosítás feloldását.

"A baloldal mindig is szeretett valamelyik nyugati mikroadományozó pórázán csüngeni, de ahogy egyre nyilvánvalóbban bevallják, mint ahogy Márki-Zay Péter is bevallotta, hogy több milliárd forintot kaptak a tavalyi kampányra, ilyen még nem történt. Ez azon túl, hogy törvénytelen, hogy durva beavatkozás a magyar választásokba és egy ország belügyeibe, mégiscsak egy elszámolási kérdés is, ugyanis a magyar jogszabályok világosak, ezt nem teszik lehetővé. Aki ezt mégis elköveti, értsd, elfogadja ezt a külföldi pénzt, akkor akár a kétszeresét is vissza kell fizetnie egyfajta szankcióként, mert a törvény ezt nem tolerálja."

Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága egy zárt ülésen megtárgyalta a Nemzeti Információs Központ jelentését, amit most már a testület jobbikos elnöke, Sas Zoltán és nyilvánosságra hozna.

Az ügyben a rendőrség és az adóhatóság személyes adattal való visszaélés, költségvetési csalás, pénzmosás és sikkasztás gyanújával nyomoz. Az Állami Számvevőszék pedig azt vizsgálja, hogy tiltott kampányfinanszírozás történt-e.