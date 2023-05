Fake news - mondta a tárgyalás után a pedagógus-szakszervezet

Ismét egyeztetés volt a Belügyminisztérium köznevelési államtitkárságán a pedagógusok státusztörvény-tervezetről. Gosztonyi Gábor, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke és Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) ügyvivője a megbeszélés után egy Facebookon megosztott videóban foglalta össze a legfrissebb fejleményeket.

Gosztonyi Gábor kiemelte, hogy nem sok eredményről tud beszámolni. Mint mondta, meglepte őket, hogy a kormány nem enged a 22-26 kötelező óraszámból, csupán a nyolcvan óra eseti helyettesítés hatvan órára csökkentésére mentek bele. Váratlanul érte őket, hogy beszámolójuk szerint nem igaz az, amit Rétvári Bence parlamenti államtitkár szombaton a Facebookon megosztott, vagyis, hogy a heti 22 óra fölötti órákért többletbér jár.

Posztja alatt kommentben azt a magyarázatot fűzte a poszthoz az államtitkár, hogy nagyon régi és indokolt elvárás, hogy a pedagógusbérben fontos tényező legyen az óraszám, vagyis ne ugyanannyit keressen az, aki heti 22 órát tart, mint aki 26-ot. „Az új pedagógus életpályatörvény végre megteremti a lehetőséget, hogy a heti 22 tanóránál többet tanítók többlet bért kaphassanak. A minősítésnek ugyanis az óraszám a legfontosabb eleme, így a bér mértékét is ez határozza meg a leginkább” – áll Rétvári Bence említett szombati megjegyzésében.

Erre mondja azt Gosztonyi Gábor, hogy

„finoman fogalmazva fake news, államtitkár úr óriásit hazudott”.

Úgy látja, ennek is csak az a célja, hogy az oktatásban dolgozók ellen hangolják a közvéleményt.

Nagy Erzsébet arról beszélt, hogy a törvénytervezet egybeszerkesztett változatát sem kapták meg, csak szóbeli közlések, értesülések állnak a rendelkezésükre, így nem látják, mi változott a korábbi elképzelésekhez képest.

Március 31. lett volna az első szupermérföldkő, addig kellett volna benyújtani a költségvetési törvény módosítását, hogy megkaphassa Magyarország azt az uniós pénzt, amitől a pedagógusok béremelését függővé tette a kormány – mondta a PDSZ ügyvivője.

Felhívta a tanárok figyelmét arra, hogy

ha rendkívüli lemondást terveznek a státusztörvény miatt, akkor annak életbelépése előtt érvényesítsék a túlmunkák miatti fizetési igényüket.

Szerintük a státusztörvény nélkül is meg lehetne felelni az uniós várakozásoknak, közölték is az államtitkársággal, hogy hogyan. Ő is azt mondta, hogy Rétvári Bence „hablatyol összevissza”. Sérelmezte, hogy olyan emberekkel tárgyalhatnak csak, akiknek semmire nincs felhatalmazásuk.

Fontosnak tartja Nagy Erzsébet, hogy kitartsanak, küzdjenek a státusztörvény ellen, mert még a gyengített formájában is elfogadhatatlannak tartja.

Gosztonyi Gábor azt mondta, nagyon nagy valószínűség szerint nem június 1-jén fog hatályba lépni a státusztörvény.

Kedden 18 órától Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára lesz az InfoRádió Aréna című műsorának vendége.

Nyitókép: Forrás: Facebook/Pedagógusok Szakszervezete