Jégeső várható – Egymás után adja ki vészjelzéseit a meteorológiai szolgálat

Az OMSZ közösségi oldalán azt írják: az északkeleti tájakon tetőzött a hőmérséklet, ugyanis oda is megérkezik a vastagabb felhőzet. A csapadékzóna is északabbra tolódott, ez látszik a 6 órás csapadékösszeg térképen is. Viszont ahogyan írtuk a csapadékzóna gyengül, a határhoz közelebb eső részeken előfordulhat, hogy nem esik majd mérhető mennyiségű csapadék.

Ezzel szemben a Dél-Dunántúlon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, kisütött a nap, emiatt ott emelkedésnek indult a hőmérséklet.

Közben a tőlünk délre eső országokban már aktivizálódott a légkör. A következő órákban (14 órakor adták ki a jelentést) dél felől záporok, zivatarok érkezhetnek az ország déli, délnyugati részei fölé.

Zivatarban szélerősödés,

apró szemű jég,

lokálisan rövid idő alatt 20 mm feletti csapadék előfordulhat.

A vészjelzések helyét ide kattintva nézheti meg.

Nyitókép: MTI/Rosta Tibor