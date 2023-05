Költségvetési Kormányinfó - bejelentések percről percre

Gulyás Gergely: tárgyalt a kormány a kamatstopokról. Azt látjuk, a koronavírusjárvány, azt követően a háború és a szankciós infláció következtében példátlan helyzet állt elő, ennek következtében a lakosság és a vállalkozások terhei nagyot nőttek. 2022 óta van kamatstop. Most ismételten meghosszabbította a kormány a kamatstopot, 350 ezer családot véd meg az intézkedés. A kamatstoppal védett hitelállomány meghaladja az 1360 milliárd forintot. A kamatstop marad. A hatály: pillanatnyilag az infláció mértéke és a jegybanki kamat mértéke az, ami miatt nem tudunk változtatni. Amint 10 százalék alá csökken a jegybanki alapkamat, változás lesz. Ehhez pedig egy számjegyű inflációra van szükség.

2023.05.11. 11:17

Két órás időkeret - költségvetési tervezet: "ha a háború véget érne"

Gulyás Gergely: számtalan nehézség van, háborús időket élünk, közvetlen szomszédunkban zajlik háború, ez kihat az élet minden területére. Fennmarad az a jó gyakorlat, hogy a jövő évi költségvetést a tavaszi ülésszakban elfogadjuk, május 20-án kerül erre sor. 10 napja lesz a Költségvetési Tanácsnak. Május 30-án nyújtjuk be az Országgyűlésnek, június 7-én lehet a költségvetés végszavazása. A költségvetés megvédi a családokat, a nyugdíjakat, a munkahelyeket és a rezsicsökkentést. A hiány jövő évben 2,9 százalék lesz a költségvetésben. A költségvetés a háborúnak megfelelően készült, ha a háború véget ér és a szankciókat kivezetik, az ország helyzete könnyebb lesz, a honvédségre is kevesebbet kellene fordítani. Tehát azonnali béketárgyalásokat sürgetünk. A pápa látogatása is megerősített ebben bennünket.