Magyarország legnagyobb parkerdő-telepítése kezdődött el Pomázon

Pomázon a leendő parkerdő tizenkét hektáros területén korábban egy nyárfa erdő állt, amely évtizedeken át szolgáltatta a környékbeli gyümölcstermesztők ládáihoz az alapanyagot. Azóta azonban a gyümölcsösök eltűntek, a ládagyár is megszűnt, a terület pedig gazdátlanná vált – ismertette Mészáros Péter, a Pilisi Parkerdő szóvivője.

Viszont a nyárerdő ott maradt, és pusztulásnak indult. A Pilisi Parkerdő néhány éve vette át a terület kezelését, és látták, hogy az erdőben drasztikus beavatkozás szükséges a megújulásához.

"Az elkövetkezendő két évben több mint 120 ezer facsemetét fogunk elültetni, és egy parkerdőt fogunk létrehozni.

Kocsányos tölgy, kocsánytalan tölgy, vadgyümölcsök kerülnek ebbe az erdőbe"

– mondta Mészáros Péter, hozzátéve, hogy azok a gyerekek, akikkel közösen ültetik a facsemetéket, együtt nőnek majd fel az erdővel. A helyi közösséget ugyanis nemcsak a döntésbe vonták be, hanem a faültetésben is részt vehetnek. Mészáros Péter szerint ennek tanító szerepe is van. "Erdeink állapotát úgy tudjuk ellenállóvá tenni a klímaváltozással szemben, hogy ha nemcsak az erdészek, illetve az erdőgazdálkodók, hanem az ott élők is tevékenyen részt vesznek ebben" – mondta a szóvivő.

Azt remélik, hogy azok a kisgyermek, aki most facsemetét ültettek, visszatérnek majd egyszer a saját gyermekeikkel, és el tudják mondani: ők is részt vettek a fa ültetésében, az erdő megújításában. A Pilisi Parkerdő szóvivője hangsúlyozta,

a Pomázi Parkerdő országosan is egyedülállónak, csúcsteljesítménynek számít.

Főleg azért, mert ez az erdő beékelődött a település szívébe. Az erdészet szerint a terület talajminősége kiváló, az erdőfelújítás csemetéi így várhatóan 5-10 éven belül annyira megerősödnek, hogy elérhetik a 2-2,5 méteres magasságot is.

