Megszólalt a magyar skywalker: Budapest egy csoda

A cirkusz világnapja alkalmából április 15-én bemutatott, világszenzációnak számító mutatványról az artistaművész elmondta: az ismeretlenbe indult, mert ezeknek a "skywalkoknak" az a sajátosságuk, hogy egyediek. Mindig más a helyszín és mások a technikai megoldások. Ott derült ki, hogy a drótkötelet tartó, a lengését stabilizáló, azt az uszályokhoz rögzítő kötelek hogyan fognak működni. A Dunánál ráadásul a legszebb időben is fúj a szél, vagyis voltak figyelmet igénylő kérdések.

"Van egy szokásos protokoll ilyenkor: amikor az ember beér félútra és minden jól működik, akkor kezd picit kiengedni. Próbáltam gyönyörködni a látványban, természetesen lezserkedés nélkül, mert ez egy végig feszült figyelmet követelő attrakció volt" – mondta ifj. Simet László. MTI/Balogh Zoltán

Megjegyezte, a hasonló teljesítményekre mentálisan kell elsősorban készülni. Ő már világszerte végrehajtott pár nagy volumenű skywalkot (magyarul talán toronykötéltáncnak lehetne fordítani), amelyek mind egyediek voltak, de mindnek volt valami nagyon fontos tanulsága, ez sokat segít.

"Ezekből mind tanultam valami újat, és az előző nagy skywalkjaim vérteztek fel azzal a magabiztossággal, tudással, önbizalommal, hogy ezt meg fogom tudni csinálni. Alap a jó fizikai kondíció. A szakma pedig bennem van – 45 éve vagyok kötéltáncos –, gyakorló artistaként nagyon sok tapasztalatot szereztem" - sorolta a művész.

Emellett sokat gondolkodott a produkción, számba vette a várható és váratlan eshetőségeket, vagyis elsősorban fejben kellett felkészülnie. MTI/Balogh Zoltán

Ifj. Simet László rutinos a skywalkokban: sétált a londoni olimpia záróeseményén, 45 méter magasságban, de Kínában is, 78 méteren. Az elmúlt két fárasztó hónap után a közeljövőre nem tervez semmit – mondta, rámutatva, hogy egyébként "a világ nagy dolgait már mind megcsinálták", vagyis volt már skywalk a Grand Canyonon és a Niagarán át, ahogy az ikertornyok között is New Yorkban. Magyarországon ezeket nehéz felülmúlni.

A mostani skywalk nem is annyira a mérete, inkább a helyszín miatt volt érdekes. A világ egyik legszebb városa Budapest, itt a város szívében, két gyönyörű híd között, a Gellérthegy és a Szabadság-szoborral a háta mögött kelt át a drótkötélen a Dunán, vagyis maga a helyszín tette ezt egy csodává – mondta az artistaművész.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán