A vízügyesek is megszólaltak, még több vizet várnak a Balatonba

A Dunán látványos volt a vízszintemelkedés, jó volt látni, hogy így tavasszal éled a természet - mondta Siklós Gabriella az Inforádióban. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője úgy fogalmazott, hogy egyébként semmi különös nem történt, árhullámra nem kell számítani a Dunán. Ukrajna felől sincs készültségi helyzet, mert azok a folyók áradnak, amelyek nem lépnek be Magyarország területére.

A szóvivő arról tájékoztatott, hogy a hiedelmekkel ellentétben a kisebb árhullámokból folyamatosan pótolják a kelet-magyarországi víztározókban lévő vizet. Ezek lehetnek holtágak, csatornák, épített tározók, csak a nyíregyházi területen 10 millió köbméter vizet tároztak el a tavasz folyamán. A Duna Dunakeszinél 2023. április 19-én - Fotó: Ruzsáné Cseresnyés Mária - Dunakeszi Polgárai Facebook-csoport

"Alakulunk, de messze vagyunk a régebbi állapotoktól" - fogalmazott Siklós Gabriella a Balatonról. A magyar tenger az ideális állapottól 8-10 centivel van elmaradva, jelenleg (ahogy erről már többször beszámoltunk az Infostarton) 110 centi a vízszintje.

A múlt héten 5 napon át emelkedett, de 3 napja ismét stagnál.

Az egy évvel ezelőttihez képest ideálisabb a helyzet, és még várnak 1-2-3 centis emelkedést.

A Velencei-tó is jobb állapotban 2022-höz képest. A vízügyesek befejezik a pátkai tározó leeresztését a tóba. Csak innen 12 centit nyertek az elmúlt hetekben - mondta a szóvivő, de "elég szépen esett itt is". Viszont jól jönne még a csapadék, 7 centivel állnak jobban a tavalyihoz képet.

Az Infostarton pont ma írtunk arról, hogy milyen további, szennyvizes ötletek vannak a tó vízszintjének emelésére.

A Fertő-tónak is jót tett a hétvégi hatalmas esőzés. A magyar oldalon nem mérik az átlagos vízszintet, az osztrák adatok szerint viszont emelkedett a vízszint, de még igen messze van az átlagostól a tó. Lépne a kormány A magyar kormány célja, hogy a Kárpát-medence természeti örökségét, gazdag vízkészletét megőrizze a jövő nemzedékek számára, nemcsak megőrizni, hanem javítani is kell a vizek állapotát - mondta Raisz Anikó, az Energiaügyi Minisztérium (EM) környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkára Stockholmban.



Az államtitkár beszédében hangsúlyozta, nagyobb figyelmet kell fordítani az édesvizek kérdésére is, ebben Magyarország számos jó gyakorlatot tud felmutatni. Magyarország kiemelten fontos ügyként kezeli a főként felvízi országokból érkező szennyeződéstől sújtott Tisza és mellékfolyóinak hulladékmentesítését, így például kezdetektől támogatja a PET kupa civil kezdeményezést.

Nyitókép: Infostart