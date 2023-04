Nagy a baj a pontyokkal, zavarják a növényeket

Az országban megvalósuló telepítések 91 százaléka, vagyis 4870 tonna ponty volt 2021-ben. Ezt szeretnék levinni 85 százalékra, ezért több keszegféle és ragadozó kihelyezését sürgetik – írja a pecaverzum cikke alapján a berek.hu.

Szendőfi Balázs természetfilmes, a Magyar Haltani Társaság rendszeresen publikáló tagja a Magyar Szóban azt írta: a nagy mennyiségű pontykihelyezések komplex zavart okoznak a vízi életközösségekben. Tudományos tényekre alapozva felsorolta a ponty káros ökológiai hatásait. Elsődleges és

legjelentősebb hatás a víz átlátszóságának drasztikus csökkenése, vagyis a víz zavarosítása.

Ezt a ponty többféle módon is okozza: az aljzatot állandó túrásával felkavarja, lebegő szemcséket juttat a vízoszlopba. A túrással rontja a hínárnövények gyökérzetének megtapadását is, és a felzavarással a fényt is csökkenti előlük. A növények árnyékoló hatásának csökkenése több fényt enged a vízbe, jobban elszaporodik a fitoplankton, ami még zavarosabbá teszi a vizet.

Szendőfi Balázs úgy látja, más halfajok horgászatának népszerűsítése, jóval több kíméleti terület kijelölése és a horgászok számának csökkentése akár szigorúbb vizsgákkal vagy más minőségi szűréssel enyhítheti a problémát.

KAPCSOLÓDÓ Balatoni szenzáció: megdőlt a rekord Csaknem egyméteres, 34 kilogrammos tőpontyot fogtak ki a Balatonból. Ez az új rekord.

Nyitókép: MTI/Varga György