Rengeteg újabb kamera képéhez férhetnek hozzá az autósok

Útinform szolgálat weboldalán a webkamerákat tartalmazó térképi rétegén az osztrák zászlóval színezett kamerára kattintva mostantól bárki elérheti az aktuális osztrák forgalmi helyzetet mutató kameraképeket is - közölte a Magyar Közút.

A magyar-osztrák nemzetközi együttműködés a CROCODILE (Cooperation of Road Operators for Consistent and Dynamic Information Level) projekt keretében jöhetett létre, melynek célja a közép-kelet-európai közlekedési folyosók mentén a térség tagállamainak (hazánk mellett Ausztria, Csehország, Szlovénia, Horvátország, Olaszország és Ciprus) részvételével harmonizált és összehangolt intelligens közúti közlekedési alkalmazások megvalósítása. A társaság keresi a többi érintett tagországgal is az együttműködési lehetőséget.

Látható, kihez tartozik az adott út

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tavaly szeptember óta főként a településeket összekötő, illetve azokon átmenő országos fő- és mellékutak üzemeltetési, valamint fenntartási feladatait látja el. A hazai gyorsforgalmi úthálózat nagy része, 291 kilométert leszámítva öt további koncessziós társaság kezelésében van. Ezért hasznos újítás, hogy az Útinform weboldalán mostantól a balesetek és korlátozások adatlapján az esemény helyét jelölő ikonra kattintva az útüzemeltetőről is elérhető információ. Az egyes autópályák üzemeltetőit jelölő térkép ide kattintva érhető el.

Nyitókép: Pixabay