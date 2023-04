Sokfelé havazik az országban – fotók, videó

A délkeleti, keleti tájakon kisebb-nagyobb intenzitással havazik, a viharos szél hófúvást okoz - írja az időkép.hu.

Visszatértek a fagyok és a télies időjárás, reggel óta a délkeleti, majd keleti tájakon fordul elő havazás. Eleinte néhol szállingózott, délelőtt egyre több helyen alakult ki havazás, néhol intenzíven hull a hó, valamint a viharos szél azóta nem egy helyen hordja a havat.

Április ráerősít a szeszélyes mivoltára, így havazott kedd délelőtt Békéscsabán:

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) Facebook-oldalán térképen mutatja, hol havazik: Havazás áprilisban. Forrás: Facebook/OMSZ

Szerbiában kedd reggelre 10-30 centiméternyi hó esett, emiatt az ország nagy részén a közlekedés is nehezebbé vált. De havazik Erdélyben is, több megyében korlátozásokat vezettek be. Havas kép a Mecsekből 2023 április 4-én. Forrás:Facebook/MetNet

A következő napokban is számítani kell a hóra. Az OMSZ szerint tőlünk délkeletre, majd keletre egy ciklon örvénylik, amely a hét második felében „visszakanyarodik”, azaz retrográd módon, kelet felől ér el bennünket ismét.

Ez napközben több napsütést, éjszaka viszont fagyveszélyt okoz

(főleg szerda, csütörtök hajnalban). A húsvéti ünnepi időszakról elmondható, hogy a ciklon egyre jobban fölénk húzódik, ezzel együtt pedig szakadozottabbá válik majd a felhőrendszere. Havazott a Mecsekben, 2023. április 4-én. Forrás:Facebook/MetNet

A friss előrejelzések alapján elmondható, hogy eleinte délkeleten, keleten, majd szombaton már nagyobb területen van esély csapadékra. A következő napokban az eső mellett lehet havas eső, néhol akár hó is, majd a hétvégén már egyre inkább eső, záporeső lesz a jellemző.

Továbbra is az átlagosnál hűvösebb időre számíthatunk, a hétvégére csökken jelentős mértékben a fagyveszély.

Nyitókép: Időkép