Kiderült, mi van a nemrég Budára kivezényelt lovasrendőrökkel

Mint arról az Infostart is beszámolt, márciustól rendszeressé válik a lovasrendőrök jelenléte a budai hegyekben. A Készenléti Rendőrség, a II. kerületi Rendőrkapitányság, illetve a Pilisi Parkerdő együttműködésében járőröző rendőrök elsősorban a főváros leglátogatottabb erdeiben, például a védett Hárs-hegyen segítik az erdők természetes állapotának megőrzését, illetve a természetjárókat, kutyasétáltatókat, kerékpárosokat és a gyalogosokat. A cél az, hogy konfliktusmentesen élvezhesse mindenki az erdei kikapcsolódást.

Ha minden fővárosi lakos egyszerre menne ki a főváros környékén található erdőkbe, akkor egy főre körülbelül 33 négyzetméter jutna, vagyis egy jól sikerült nappalinak megfelelő terület – illusztrálta érdekes statisztikával a fővárosi lakosokra jutó erdőterület méretét Mészáros Péter, a Pilisi Parkerdő Zrt. szóvivője annak kapcsán, hogy tavasszal intenzíven nőni kezd az erdőjárók száma.

"Akik kijönnek a természetbe, azok az erdő iránt elég tág igényekkel lépnek fel. Az erdőtörvény is azt mondja ki, hogy az erdőt látogatni lehet gyalogosan, lóval és kerékpárral. Továbbá a gyalogos látogató érkezhet kutyával, bakocsival vagy esetleg családostól, vagy futni szeretne az erdőben, tehát az erdő nagyon sok mindenkinek nyújt feltöltődést. Ahhoz viszont, hogy ez az időtöltés zavartalan legyen,

a különböző jármódokat választóknak tekintettel kell lenniük egymásra.

Nyilván nem azonos sebességgel közlekedik egy kerékpáros és egy gyalogos, vagy pedig érdekes látni, ha felbukkan egy ló is. Ezt a helyzetet szeretnénk egy kicsit rendezni, és ebben kaptunk segítséget a rendőrségtől."

Mészáros Péter hangsúlyozta, hogy nem a szankcionálás a cél, hanem elsősorban az, hogy felhívják a megfelelő erdei viselkedésre a figyelmet.

"Ezért nem gumibotos rendőröket kell elképzelni, hanem egyszerűen egyfajta tájékoztatás, környezeti edukációs zajlik az erdőgazdaság, illetve a rendőrség szakembereivel az erdőjárók felé."

A legfőbb problémák egyike, hogy sok erdőlátogató nem tudja, hol közlekedhet és hol nem.

Ahogy az erdőtörvény is kimondja, a gyalogos útvonalnak, gyalogösvénynek kijelölt úton például kerékpárral nem lehet közlekedni, ahogy lóval sem. Velük arra lehet menni, ahol nincsen kifestve jelzés, vagy pedig ott, ahol kifejezetten lovasnak vagy kerékpárosnak szóló jelzés van.

A bringások például igénybe vehetik a Pilis Bike erdei kerékpáros úthálózatot, ami már 360 kilométernyi kerékpározási lehetőséget biztosít a Pilisi Parkerdő területén. Ennek Budapesten is van szakasza, ott is bárki kipróbálhatja magát. Vannak különböző nehézségi szakaszok, akár családosoknak, akár egy kicsit edzettebb társaságnak is. Aki pedig esetleg még extrémebb élményre vágyik, az elmehet Nagykovácsiba az xco-pályára (olimpiai hegyikerékpár-versenypálya).

A háziállatokkal való erdőjárás is folyamatos probléma Mészáros Péter szerint, hiszen a kutyás erdőjárókra vonatkozó jogszabály szerint

természeti területen, így az erdőkben is, a kutyát pórázon kell vezetni.

"Lehet, hogy ez valakinek kellemetlen, mert azt remélte, hogy a házikedvence most jól kiszaladgálhatja magát. Ám erre az intézkedésre egyrészt a házikedvenc, másrészt a természet védelme, harmadrészt pedig a többi kiránduló védelme miatt is szükség van. Ha ugyanis egy kutya elszaladt tőlünk, akkor nem minden esetben úgy viselkedik, ahogy mellettünk.

"Tudjuk, hogy vannak ősi ösztönei: ha rábukkan egy vad nyomára, akkor el fog indulni rajta, és utána ha találkozik például egy vaddisznóval, akár egy éppen a malacait nevelő anyakocával, akkor ez a találkozás elég kellemetlen élményekkel is járhat. Főleg akkor, ha a találkozás alkalmával a kutyának eszébe jut, hogy neki mégiscsak van egy gazdija, tőle kéne segítséget kérni, így pedig a vaddisznóval a nyomában érkezik vissza. Akkor bizony nekünk se lesz a találkozás egy kellemes élmény" – vázolt néhány forgatókönyvet a Pilisi Parkerdő Zrt. szóvivője.

Mészáros Péter elmondta: a budai erdőkben februárban indították el a tesztüzemet, és most már folyamatos lesz a jelenlétét. A rendőrök, illetve erdészek felbukkanása meglepetésszerű lesz, szúrópróbaszerűen fognak ellenőrizni.

