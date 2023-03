Tizedszer is régiós legjobb a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

Egy hónapon belül ez a második jelentős elismerés, amit a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér megkapott; március elején az ACI – szintén az utasok visszajelzései alapján - a budapesti légikikötőt választotta Európa legjobb repülőterének, a 15-25 milliós utasforgalmat bonyolító légikikötők közül – írta közleményében a repteret üzemeltető Budapest Airport.

A szerda este átadott Skytrax-díj a World Airport Survey kérdőíveken alapul, amelyeket a 8 hónapos felmérési időszak alatt több mint 100 nemzetiségű légiutas tölt ki. A felmérés során a megkérdezettek értékelik az utazási élményt, illetve a különböző repülőtéri szolgáltatásokat, az érkezéstől az utasfelvételen és a biztonsági ellenőrzésen át, egészen a beszállító kapuknál történő indulásig.

"Óriási büszkeséggel tölt el látni, hogy a repülőtéri közösség kitartó munkáját az utasok is látják, és ilyen nagyra értékelik. Egy évtized alatt rengeteget fejlődtünk: megújultak a terminálok, bővültek a repülőtéri szolgáltatások, két új, magas színvonalat képviselő utasmólónk és egy cargo bázisunk is épült, családbarát szolgáltatásokat vezettünk be és a biztonsági ellenőrzésen is a legkorszerűbb technológiát alkalmazzuk" – összegezte Chris Dinsdale, a Budapest Airport vezérigazgatója. Hozzátette: "Nem állunk meg ezen az úton, de a további fejlődés csak kibővített kapacitás mellett lehetséges. Az 1. Terminál újranyitásához már csak az építési engedélyre várunk, az új 3. Terminált előkészítő tervezési és szervezési munkálatok pedig már javában tartanak."

Nyitókép: Budapest Airport