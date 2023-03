Novák Katalin a keresztény politizálást ajánlotta amerikai hallgatósága figyelmébe

Novák Katalin amerikai látogatásának utolsó állomásán, a katolikus magánegyetem hallgatói előtt a keresztény elvű politizálásról szólva kijelentette, hogy ez egymás tiszteletén alapul.

Rámutatott, hogy a kormányzás keresztény alapú alternatívája működőképes a gyakorlatban, és nem csupán elmélet. Ahhoz, hogy ez elérhető legyen, szükség van a végrehajtáshoz szükséges kormányzati hatalomra, hiszen a puszta alapelvekkel a cselekvéshez szükséges hatalom nélkül semmit nem lehet elérni, ahogyan "a puszta végrehajtó hatalom jó alapelvek nélkül szintén semmit sem ér" - tette hozzá. Szükség van a jó alapelvekre, értékekre, nagyon erős meggyőződésre, és azok gyakorlatba ültetéséhez megfelelő hatalmi pozícióra - fejtette ki a köztársasági elnök.

Az államfő azt is hangsúlyozta, hogy ez a keresztény politikai alternatíva egy járható út, és hozzátette, Floridában - ahol az előadás elhangzik - szintén megtapasztalható, hogy ezek az alapelvek a gyakorlatban is működnek, és az emberek többsége számára vonzóak tudnak lenni. Már csak ezért is ki kell tartani mellettük, és soha nem feladni - hívta fel a figyelmet.

A magyarországi keresztény alapelvű politizálás szempontjairól szólva kiemelte a szabadságot, ahogy fogalmazott a magyar "egy szabadságszerető nemzet".

"Aki Magyarországra látogat megtapasztalja, hogy mit jelent a valós szabadság"

- fűzte hozzá. Ennek részeként említette a szólás valódi szabadságát, a gondolkozás szabadságát, és azt, hogy szabadon lehet élni, ami jelenti azt is, hogy az ember a mindennapok szintjén élvezheti a szabadságát. Valóban kimondhatja, amit gondol és úgy élhet, ahogy helyesnek gondolja, aminek nem lesznek negatív következményei az életére nézve - fejtette ki Novák Katalin.

Sajnálatosnak nevezte, hogy ma a világ sok részén elméletben az állam szabadságról beszél, gyakorlatban ugyanakkor, ha valaki nem a fősodorral halad az megtapasztalja a hátrányos következményeket.

A keresztény gyökerű alapelvek gyakorlati megvalósításának példájaként a magyar családpolitika lépéseit nevezte, amelyekkel kapcsolatban a floridai egyetemi közönség előtt kijelentette, hogy ez egy olyan terület, amiért keményen harcoltak több mint egy évtizeden keresztül.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a családpolitikai lépések elindításakor nagyon nehéz demográfiai helyzetben volt Magyarország, amely a nyugati világhoz hasonlóan alacsony születésszámokkal küzd. Rámutatott, hogy

egy évtized alatt a termékenységi ráta 1,27-ről, 1,6-ra emelkedett,

ami Európában a legnagyobb arányú javulás.

Elmondta, hogy Magyarország a GDP-je 6 százalékát fordítja ma családtámogatásra, ami nagyon magas arány összevetve azzal, hogy a NATO elvárása a tagállamoktól, a bruttó hazai jövedelem 2 százalékát kitevő védelmi kiadás.

A magyarországi családtámogatás elemei közül az államfő kiemelte a gyermekek után járó személyi jövedelemadó-csökkenést, és azt, hogy a 4 vagy több gyermekes édesanyák élethosszig tartó szja-mentességet élveznek. A jórészt egyetemistákból álló közönségnek példaként mondta, hogy Magyarországon a megszületett gyermekek számával arányosan csökken a visszafizetendő diákhitel összege, három gyermek után pedig egyáltalán nem kell törleszteni.

A harmadik családpolitikai intézkedésként a lakhatással összefüggő magyar támogatási rendszert ajánlotta floridai közönsége figyelmébe.

Mi úgy gondoljuk, hogy ha nincsenek gyerekek, akkor nincsenek családok, és jövő sincs - fogalmazott az államfő, hozzátéve, hogy a jövő garanciáját a gyerekek jelentik, és a magyar családpolitika eredményességét igazolja a házasságok számának megkétszereződése és a terhességmegszakítások számának harmadára csökkenése is.

Az amerikai egyetemi hallgatóknak saját személyes tapasztalatára is hivatkozva az államfő azt a tanácsot adta, hogy

nem éri meg kihagyni azt, hogy az embernek gyereke és családja legyen.

Novák Katalin amerikai látogatásának hivatalos programjai között szerepelt, hogy felszólalt az ENSZ Nők helyzetét Vizsgáló Bizottság ülésén New Yorkban, valamint találkozott Florida állam kormányzójával is. Ron DeSantis kedden Florida fővárosában, Tallahasse-ban látta vendégül a magyar köztársasági elnököt, akivel először találkozott.

A Sándor-palota kommunikációs igazgatója a megbeszélésről az MTI-nek elmondta, hogy a köztársasági elnök és a floridai kormányzó ugyanúgy kiállnak a hagyományos értékek mellett, mint a család védelme, a szülők neveléshez való jogának biztosítása vagy éppen a határvédelem. Farkas Vajk beszámolt arról is, hogy Ron DeSantis elismeréssel szólt Magyarország eredményeiről, külön kiemelve az államfő családok védelmében tett erőfeszítéseit.

Nyitókép: Novák Katalin/Donat Kekesi/Facebook