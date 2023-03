Felügyeleti biztosokat rendelt ki a jegybank, bajban lehet két egyesület

A MNB - az intézményekkel kapcsolatos folyamatos felügyelési adatai alapján - 30 napon belül pénzügyi terv elkészítésére kötelezte a karcsai székhelyű Bodrogközi Kertészeti Nonprofit Kölcsönös Növénybiztosító Egyesületet, illetve a Bodrogközi Nonprofit Kölcsönös Növénybiztosító Egyesületet.

A jegybankhoz benyújtandó, s ott jóváhagyandó pénzügyi terveknek olyan intézkedéseket kell tartalmazniuk, amelyek végrehajtásuk esetén alkalmasak arra, hogy a biztosítóegyesületek 3 hónapon belül rendelkezzenek a jogszabály által előírt minimális biztonsági tőkével.

Az igazgatóság jogait és kötelezettségeit gyakorló, teljes jogkörű felügyeleti biztosi feladatokat törvényi előírás alapján mindkét intézménynél a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. látja el, a jegybank határozatai alapján legfeljebb 180 napig - közölte az MNB.

A MNB intézkedéseinek oka, hogy az elmúlt időszakban a - növénybiztosítási tevékenységen belül aszálykár-kockázatra is fedezetet nyújtó szerződésekkel is rendelkező - nonprofit egyesületek saját tőkéje kedvezőtlen irányba változott. Ez nyilvánvalóan hatással lehet az ügyfelekkel/tagokkal szembeni kárkifizetési kötelezettségek teljesítésére is. Jogszabályi előírás alapján egy kisbiztosítónak mindenkor, a tevékenysége megkezdésétől folyamatosan rendelkeznie kell a biztonsági tőke szintjének megfelelő szavatoló tőkével - emlékeztetett a jegybank.

A jelenleg szükséghelyzetben lévő biztosítóegyesületek a jóváhagyandó pénzügyi tervek megvalósítása révén oldhatják meg a felmerült problémákat, gondoskodhatnak a szabályozói tőkekövetelményeknek való folyamatos megfelelésről, jövőjükről.

A kirendelt felügyeleti biztosok felmérik az intézmények pénzügyi helyzetét,

meghatározzák a pénzügyi nehézségekből fakadó kockázatok csökkentése, megszüntetése érdekében indokolt lépéseket, illetve biztosíthatják a kárrendezési tevékenység szabályszerű folytatását - olvasható a határozatot ismertető közleményben.

Nyitókép: Czeglédi Zsolt