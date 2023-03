Az utolsó negyedévben 0,4 százalékkal csökkent a magyar gazdaság teljesítménye - a nap hírei

Aláírta a köztársasági elnök a Magyar Orvosi Kamara jogköreit megcsorbító törvényt. Tegnap este jelent meg a Magyar Közlönyben az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvény módosítása, ami Novák Katalin aláírása után már mától hatályos. A törvény értelmében azonnali hatállyal megszűnik a kötelező orvosi kamarai tagság, az etikai eljárások pedig a kamarától az Egészségügyi Tudományos Tanácshoz kerülnek.

Mostantól az orvosok önkéntes döntése az, hogy csatlakoznak-e a kamarához – jelentette ki az InfoRádióban a szervezet alelnöke. Lénárd Rita azt mondta: más formában folytatják a tevékenységüket, erős szervezetet építenek azután is, hogy a parlament kedden eltörölte az orvosok kötelező kamarai tagságát. Azt is jelezte, hogy a jövőben is véleményeznek minden, az egészségügyet érintő változtatási tervet.

Jövő kedden utazik Stockholmba a magyar kormánypárti parlamenti képviselőkből álló delegáció – tudta meg a hvg.hu. A svéd házelnök sajtóirodájának vezetője megerősítette: a találkozó a stockholmi parlamentben lesz, a magyar delegációt a házelnök fogadja. A budapesti küldöttséget Hende Csaba vezeti. A magyar képviselők ezután valószínűleg egyenesen Helsinkibe utaznak. Az eredetileg a jövő hétre tervezett zárószavazást a ratifikációról a magyar Országgyűlés a legújabb tervek szerint két héttel, a március 20-ával kezdődő hétre tolja el.

Az őszi ülésszakon vitathatja meg a gyermekvédelmi törvény szigorításáról szóló kormányjavaslatot a parlament – mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. A módosítást a tervek szerint még tavasszal benyújtja a kormány az Országgyűlésnek. Rétvári Bence azt mondta: az új szabályozást a nemzetközi tapasztalatok és tudományos álláspontok ismeretében alakítják ki.

A negyedik negyedévben 0,4 százalékkal zsugorodott a magyar gazdaság teljesítménye – ismertette a KSH. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint a gazdaság teljesítménye az előző év azonos időszakához képest 0,8 százalékkal emelkedett. A portfolio azt írja: a magyar gazdaság második egymást követő negyedévében zsugorodott, ezzel technikai recesszióba került. A gazdasági portál elemzése szerint, a KSH részletes adataiból az látszik, hogy az ipar ellenállt a háború és az energiaválság okozta sokkoknak, bár teljesítménye nem kimagasló.

Megküldte az iskoláknak a pedagógus-teljesítményértékelési rendszer koncepcióját a Belügyminisztérium. A tantestületek tanárait 3 kategóriába sorolják az értékelésben kapott pontszámok alapján. A 24.hu, a birtokába jutott dokumentum alapján azt írja: a tanárokat 10, az intézményvezetőket pedig 8 szempont szerint értékelik és 3, illetve 4 teljesítménycélt kötnek ki minden tanárnak és vezetőnek. A teljesítménycélok között egyebek mellett tanulmányi versenyeken való részvételt, tanulócsoportok indítását és kulturális programok szervezését sorolták fel.

Elfogadhatatlannak tartja az Egyesület a Római-partért elnöke a fővárosi önkormányzat döntését, amely szerint a Királyok útja - Nánási úton építenék ki a Római-part árvíz-védelmi vonalát. Búzás Antal Győző kifogásolta, hogy a helyiek megkérdezése nélkül született a döntés amellyel -mint fogalmazott - a Római-part 70 hektáros területén élő és dolgozó 2 ezer embert beletolnak a Dunába. Szerdán Karácsony Gergely főpolgármester azt közölte: a Királyok útja - Nánási út nyomvonal védi meg legjobban a terület természeti értékeit.

Rövid megbeszélést folytatott az amerikai és az orosz külügyminiszter a G20 csoport újdelhi csúcsértekezletén. Ez volt az első külügyminiszteri szintű találkozó az elmúlt fél évben, mióta az amerikai-orosz viszony feszültté vált az orosz-ukrán háború miatt. Antony Blinken azt mondta: az Egyesült Államok a háború végéig fogja támogatni Ukrajnát a fegyveres konfliktusban.

Nem közeledtek az álláspontok az ukrajnai háború kérdésében a G20-csoport külügyminisztereinek új-delhi találkozóján. Emiatt közös nyilatkozat elfogadása nélkül ért véget a tanácskozás. A világ legfejlettebb államait tömörítő csoport ülése után a házigazda India diplomáciai irányítója hozzátette: a résztvevők ugyanakkor egyetértettek a fejlődő országokat aggasztó legtöbb kérdésben, az élelmiszer- és energiabiztonság előmozdítása, a klímaváltozás és a terrorizmus elleni küzdelem kérdésében.