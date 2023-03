Erdő Péter a pápalátogatásról: a fiatalok nem ránk kíváncsiak, hanem Krisztusra

Százezrek is részt vehetnek majd azon a szentmisén, amelyet a katolikus egyházfő pontifikál a Kossuth téren április végi (28-30.) budapesti tartózkodása idején. Olaszországon kívül Magyarország az egyetlen ország, ahová Ferenc pápa kétszer is ellátogat a beiktatása óta eltelt tíz év alatt – hangzott el a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtótájékoztatóján, ahol a pápai látogatás előkészületeiről számoltak be.

Erdő Péter bíboros-prímás, esztergom-budapesti érsek az InfoRádiónak nyilatkozva elmondta, "nagy öröm, hogy a pápa hozzánk, kifejezetten a mi kedvünkért jön el".

"Persze az is nagy öröm volt, amikor a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra jött, de most kifejezetten hozzánk, ez azt hiszem,

egy magyar számára szívmelengető érzés"

– mondta a Magyar Katolikus Egyház főpásztora. Hozzátette, Budapesten kívül más helyszínekre is meg szerették volna hívni Ferenc pápát, de most ennyi volt a mozgástér, és így is találkozhat az ország minden részéből érkező emberekkel.

Hogy mi a titka a "dupla" látogatásnak, illetve annak, hogy a NEK után pár nappal már jelezte, szeretne visszatérni Magyarországra, azt mondta, "a hívő emberek és a közösség hangulata".

"Azt mondta, nagyon jól érezte magát a csíksomlyói magyar misén is, ott, ahol magyar zarándokok nagy többsége csak azért vállalt mindenféle kényelmetlenséget, hogy együtt ünnepelhesse a szentmisét vele. Aztán a Hősök terén ugyancsak láthatta azt, hogy nagyon nagy tömeg van, nemzetközi, de azért többségében mégiscsak magyarok, akik szeretettel fogadták őt, ezt a szeretet szeretné viszonozni" – mondta Erdő Péter.

A Szentatya jelezte, a fiatalokat és a hátrányos helyzetűeket látogatása során előnyben részesíti. Ezt kommentálva a bíboros megjegyezte, a fiatalok több szempontból is fontosak.

"A katolikus egyházban Ifjúsági Világtalálkozó van idén Lisszabonban. A másik, hogy a Magyar Katolikus Egyház feladatai közül az egyik kiemelt az ifjúság oktatása és nevelése, de ezen kívül is az ifjúság megszólítása. Tehát itt százezres tömegekről van szó. És szó van arról is, hogy a hitünk, a kultúránk, a közösségünk továbbélése ezen múlik. Mindent megteszünk, hogy Krisztus öröme és világossága eljusson

a fiatalokhoz, akik nem ránk kíváncsiak természetesen, hanem Krisztusra;

az ő jelenlétét érzik meg, ahol a pápa megjelenik."

Hozzátette, sokszor a tömeg azért morajlik fel, mert megjelenik a pápa, és érzik benne az emberek, hogy Krisztus helytartója.

Most a katolikus egyházban "a megfeszített munka hetei következnek", mivel rövid az idő, igaz, a helyszínek megválasztása "realista módon történt", megtöltésük "nem lehetetlen". A jelszó Bemutatták Ferenc pápa áprilisi magyarországi apostoli útjának logóját és jelmondatát szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón. Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke ismertette: a logón a Lánchíd rajza látható. A főváros jelképe Ferenc pápa gondolatára is utal, hogy a keresztények sajátos feladata hidakká válni a világban. A hidat bal oldalról a vatikáni színek, a sárga és a fehér, jobbról a nemzeti trikolór színei keretezik. Mögötte egy kör látható, amely egyrészt jelenti az Eucharisztiát, a "köztünk élő Krisztust", de a földkerekséget is. A kereszt a glóbuszon jelzi, hogy Krisztus az egész világot megváltotta - mondta Veres András. A látogatás jelmondata: Krisztus a jövőnk. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek reményét fejezte ki, hogy Ferenc pápa útja "lelki ösztönzést" és "új indítást" fog adni az egész magyar népnek. Kitért arra: természetesen egy ilyen látogatásnak része a világi vezetőkkel való találkozás is, ahogy ez mindjárt itt tartózkodása első délelőttjén, pénteken megtörténik majd. Michael Wallace Banach apostoli nuncius a sajtótájékoztatón kiemelte: Ferenc pápa apostoli útja nemcsak tovább erősíti a Szentszék és Magyarország kapcsolatát, hanem tanúságtétel is arról, hogy a kereszténységet tovább lehet adni a következő nemzedékeknek. (MTI)

Nyitókép: A vatikáni média által közreadott képen Ferenc pápa (j) fogadja Erdő Péter prímást, esztergom-budapesti érseket Vatikánvárosban 2021. szeptember 25-én. MTI/EPA/Vatikáni média