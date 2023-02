Minimumjövedelem Zuglóban: élt 7 évet

Noha az ellenzéki vezetésű Zugló volt a minimumjövedelem "őshazája", most épp az ellenzéki polgármester és az összefogás pártjai (DK, MSZP, Momentum, LMP) szüntethetik meg hivatalos indoklás nélkül a szociális intézkedést - derítette ki a Mérce.hu.

A háttérben az állhat, hogy csökken az igénybe vevők száma, és nincs is rá pénze az önkormányzatnak, azonban az előterjesztés nem említi, hogy az igénybe vevői kör azért kisebb, mert 7 éve nem emelték a jogosultsági küszöböt. (A támogatási összeg sem emelkedett.)

A helyébe nem is lépne más támogatás, maradnak viszont a korábbi segélyek gyógyszerre, lakásfenntartásra, ápolási díjként, adósságkezelésre és esetileg, döntés alapján.

A kivezetésnek időpontjára is van terv, ez 2024. március 31-gyel számol, addig már csak egy évre lehet hozzájutni a minimumjövedelemhez.

Az intézkedést még Karácsony Gergely zuglói polgármestersége idején vezették be,

a 2019-es önkormányzati választások előtt a DK és a Momentum is kampányolt vele. Az intézkedés hajnalán 28 500 forintban volt meghatározva a zuglói minimumjövedelem, azoknak járt, akiknek nincs jövedelme, és ezt igazolni is tudták.

A Mérce megkereste az ügyben Zuglót, az önkormányzat kommunikációs vezetője reagált. Közlése szerint "bármilyen előremutató is a minimumjövedelem-juttatás, az nem önkormányzati, hanem kormányzati keretek között tud hatékonyan működni; ezért is szerepelt az ellenzék közös kormányprogramjában". A reakcióban szerepel az az ígéret is, hogy "a jövőben a rászoruló jogosultak

más, az élethelyzetükhöz jobban igazodó támogatási formákat

vehetnek igénybe" (...), a szociális támogatások összege "a rendszer újragondolásával nem csökken, hanem növekszik" 100 millió forinttal.

Vagyis: a minimumjövedelem az ígéret szerint eseti támogatássá válik.

