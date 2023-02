Már csak néhány órája maradt hátra az Angry Birds játéknak

A 2009-ben megjelent, eredeti Angry Birds játék az okostelefonok hajnalának meghatározó alkalmazása volt. Története azonban eddigi formájában véget ér – írja a hvg.hu.

A Rovio Classics: Angry Birds február 23-tól, csütörtöktől eltűnik az androidos Play Áruház kínálatából, az App Store-ban pedig Red's First Flight névre keresztelik át további felülvizsgálatig. Tehát nincs garancia arra, hogy a későbbiekben nem távolítják el az Apple alkalmazásboltjából is.

A GSMArena szerint akik viszont holnapig megvásárolják a játékot, azok a későbbiekben is hozzáférnek majd. A döntést a Rovio azzal magyarázza, hogy a játékot a többi Angry Birds-játékra gyakorolt hatása miatt törlik. Az eredeti játék még abban a korban jelent meg, amikor a felhasználók dönthettek, hogy ingyenesen letöltik a játékokat, de cserébe abban reklámok vannak, vagy egy egyszeri tranzakcióval megveszik annak reklámmentes változatát.

Please read below for an important announcement regarding the availability of Rovio Classics: Angry Birds. pic.twitter.com/a4n4bU5gQJ — Rovio (@Rovio) February 21, 2023