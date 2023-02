Több mint 30 millió köbméter földgáz felhasználását váltja ki a budapesti hulladékhasznosító

Az elmúlt években folyamatosan növelték a hulladékhasznosító műben termelt hasznos energia mennyiségét, miközben nagyjából ugyanazt a mennyiségű hulladékot égették el, vagyis növelték a hatásfokot és csökkentették a veszteséget. Néhány éve nagyságrendileg 600 ezer gigajoule távhőt termeltek, 2022-ben pedig 1,1 milliót – mondta el az InfoRádióban Orbán Tibor, a Budapesti Közművek távhőszolgáltatási és energetikai vezérigazgató-helyettese.

A létesítmény működésének lényege, hogy a hulladékot – ahelyett, hogy a pusztazámori lerakóba szállítanák, ami a legkevésbé fenntartható módja a hulladékkezelésnek és az Európai Unió sem támogatja – a hulladékhasznosító műbe viszik. Ide kerül a fővárosi hulladék nagy része, 60 százaléka.

"Gőzkazánokban elégetjük a hulladékot, gőz keletkezik, a gőz egy turbinába kerül, ahol villamos energiát és hőt termel. A végén pedig természetesen le kell hűteni. Hasonlóan működik tehát, mint akár a Budapesti, az Újpesti vagy a Kelenföldi Erőmű, csak

itt nem földgázból, hanem hulladékból keletkezik a gőz, és ennek eredményeként a hasznos energia"

– magyarázta. A földgáz kiváltása nemzeti cél is, jegyezte meg.

Ez az egy olyan létesítmény van Magyarországon, amely a települési szilárd hulladékot hasznosítva hasznos energiát termel. A kapacitását még lehet javítani, tervezik is, hogy ehhez technológiai fejlesztéseket hajtanak végre a következő években – akár a Mollal közösen. A hulladékhasznosító jelenleg a budapesti távhőigényeknek is csak a körülbelül 10-11 százalékát fedezi, és a jövőben még néhány százalékkal lehetne növelni a kapacitását.

"Ahhoz, hogy további érdemi energiamegtakarítás jöjjön létre Budapesten, még további egy vagy több égetőművet, energetikai hasznosító művet kellene létesíteni. Európában több mint 450 ilyen mű üzemel, mindegyik valamilyen távhőrendszerhez kapcsolódva termel energiát. Lehetne tehát érdemi földgázkiváltást végrehajtani, hiszen például a távhő magyarországi szinten ma is 70 százalékban földgáz alapon működik" – mondta Orbán Tibor, és megjegyezte: ez a mostani termelés is

több mint 30 millió köbméter földgáz kiváltását eredményezi,

ami néhány további hulladékhasznosító művel a 100 millió köbméteres nagyságrendet is elérhetné. Ez egyrészt az importkiváltás miatt is fontos, másrészt pedig azért, mert a földgáz igen drága a jelenlegi árszinten is.

(A nyitóképen: Begyűjtött, elégetésre váró karácsonyfákat rakodnak munkagéppel a Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) Zrt. XV. kerületi Fővárosi Hulladékhasznosító Művének udvarán.)

Nyitókép: MTI/Mónus Márton