Az ország legszegényebb falvai kapják meg a használt Mol Bubi kerékpárokat

A Budapesti Közlekedési Központ a modellváltás után kétezer elsőszériás Bubi-kerékpárt adományozott a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak – derül ki a Szeretetszolgálat sajtóközleményéből.

A közösségi közlekedésből kivont, de az erős vázszerkezete és a defektmentes tömör gumikerekei miatt még sokáig használható bicikliket átnézik, elvégzik rajtuk az esetleges javításokat, majd megváltozott munkaképességű emberek eltávolítják róla a Bubi feliratot. A kétkerekű járművekből a Felzárkózó Települések programban közreműködő karitatív szervezetek igényei szerint

eddig 910 darabot szállítottak ki 77 településre.

Az ország legelesettebb falvaiban ritkán jár tömegközlekedés, de az olyan alapellátásokért, mint a posta, az orvosi rendelő, a gyógyszertár, vagy a vegyesbolt, sokszor más településre kell átmenni. A kerékpárok továbbra is közösségi célokat szolgálnak: a járműveket a Jelenlét házában térítésmentesen lehet kölcsönözni, vagy bizonyos esetekben jelképes bérleti díjért tartós használatba venni. A lakossági felhasználáson túl a Jelenlét Pont alkalmazottai, a településen dolgozó közfoglalkoztatottak is rendszeresen használják a kerékpárokat, de gyakran igénybe vehetik a kisgyermekes családokat látogató a védőnők is. Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

A program helyszíneiről folyamatosan érkeznek az igénylések a Máltai Szeretetszolgálat tiszaroffi üzemébe, ahol újabb 280, használatra előkészített kerékpár vár kiszállításra, és még további 800 darabot alakítanak át a következő hónapokban.

Nyitókép: Magyar Máltai Szeretetszolgálat