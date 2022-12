PSZ: hiába reménykedtünk, nem kaptunk választ a sztrájktárgyaláson a kormánytól

Szerdán több mint két órán keresztül tárgyaltak a pedagógus szakszervezetek képviselői Maruzsa Zoltánnal, a Belügyminisztérium köznevelésért felelős államtitkárával. Szabó Zsuzsa, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke szerint ugyanakkor az egyeztetés hiábavaló volt.

"Bent töltöttünk két órát. Okosabbak nem lettünk, pedig előtte reménykedtünk, hogy hátha a karácsonyi időszakban mégiscsak kapunk valami megnyugtatót. Semmit nem kaptunk" – mondta. Szabó Zsuzsa a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének közösségi oldalára feltöltött videóban elmondta: hiába hívták fel az oktatási kormányzat figyelmét, hogy ebben az évben tiltakozóakció tiltakozóakciót követett, a kormány nem adott megnyugtató választ a pedagógusok követeléseire.

A szakszervezetek képviselői hangsúlyozták: januártól továbbra is a korábban beharangozott tíz százalékos bérpótlék emelést garantálja a kabinet, ami jelentősen elmarad a húsz százalék fölötti inflációtól.

A tárgyaláson az is kiderült, hogy az uniós pénzekhez kötött plusz emelés és csak hónapok múlva jöhet. Komjáthy Anna, a PDSZ elnöke elmondta: nagyon szeretnék, ha nem tavasz végén vagy legrosszabb esetben szeptemberben kezdenének csak csurogni a európai pénzek. "Azt reméljük a kollégáink érdekében, hogy ez nem így lesz, de semmire sincs garancia" – mondta.

Orbán Viktor miniszterelnök a szerdai nemzetközi sajtótájékoztatóján azt kérte a tanároktól, hogy válasszák a tiltakozás törvényes formáit. Azt is kiemelte, hogy a pedagógusok bérét mindenképpen emelni kell, a pályakezdők esetében nagyobb mértékben. A tavalyi évben, az idei évben és a következő évben is biztosan lesz tíz százalékos béremelés. Ha az unióval sikerül néhány részletkérdésről megállapodni, akkor lehet uniós forrásokat használni béremelésre. A béremelést az uniós források nélkül is végrehajtaná a kormány, de forrásokkal három év alatt tudják végrehajtani a tíz százalék fölötti béremeléseket, anélkül pedig hat év alatt.

A pedagógusok azonnali, 45 százalékos béremelést, a nevelésoktatást segítő munkatársaknál pedig legalább 130 százalékos fizetésrendezést, valamint a munkaterheik csökkentését követelik. A szakszervezetek a szerdai sztrájktárgyalás után azt ígérték, hogy januártól folytatják a tiltakozó akciókat.

