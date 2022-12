Egyre hosszabb a sor az ökumenikusok ünnepi ételosztásán

A szeretetvendégség az Ökumenikus Segélyszervezet egyik legrégebbi hagyománya. Idén 27. alkalommal hirdették meg az adventi adománygyűjtésüket, amihez minden évben csatlakozik egy ételosztás a fővárosban: naponta 1000 adag meleg étellel várják a rászorulókat egy héten keresztül – fogalmazott a segélyszervezet kommunikációs igazgatója. Hogy mindez egy karácsonyi élménnyel párosuljon, feldíszített sátorral, meleg teával, olykor élő zenével várják az önkéntesek a rászorulókat – tette hozzá.

Gáncs Kristóf tájékoztatása szerint az ételosztásnak, illetve szeretetvendégségnek minden évben hasonló a dinamikája: ahogyan terjed az esemény híre a rászorulók között, úgy növekszik napról napra a sorban állók száma. Szerinte ez érthető is, hiszen sokan vannak olyanok, akiket nehéz is a különféle kommunikációs csatornákon megszólítani, noha az ellátórendszeren keresztül is meghirdetik az alkalmat – hajléktalanszállókon, melegedőkön Csepel környékén.

Ami az idei esztendőt illeti, talán még

a korábbi éveknél is hosszabbak a sorok, és az ismerős arcok mellett nagyon sok az új is

– fogalmazott. Magyarázata szerint nemcsak hajléktalanokra kell gondolni, hanem olyan idősebb, egyedülálló embere, családokra, akiknek nagyobb gondot okoztak az áremelkedések, és egy tál meleg étel is ünnep lehet.

Az Ökumenikus Segélyszervezet pedig igyekszik a kihívásoknak megfelelni, úgy készülve minden napra, hogy bármilyen hosszú is a sor, mindenkinek jusson, hogy mindenki úgy érezhesse, enyhítettek egy kicsit azon a nehéz helyzeten, amiben van. Gáncs Kristóf kiemelte: természetesen az ünnepi akciók mellett a hétköznapi munkát sem mellőzi a segélyszervezet.

Az Ökumenikus Segélyszervezet szeretetvendégsége a fővárosban december 23-ig tart, majd vidéken folytatódik. Aki szeretné támogatni a munkájukat, most is megteheti a 1353-as adományvonalon: egy hívás 250 forint segítséget,

hat hívás pedig – a mostani helyzetben – egy tál meleg ételt jelent.

Nyitókép: Magyar Ökumenikus Segélyszervezet/Fekete Dániel/Facebook