Bérkiegészítés, halálpályamodell – pedagógusok Pintér Sándor pótlékemeléséről

Amíg nem kapja meg Magyarország a neki járó forrásokat, addig tízszázalékos pedagógus-béremelés tud megelőlegezni a kormány a költségvetés terhére – olvasható a Belügyminisztérium közleményében.

A kormány terve, hogy a pedagógusok átlagbére 2025-re elérje a diplomás átlagbérek 80 százalékát, amennyiben megérkeznek az uniós források, a mostani 10 helyett 21 százalékos lesz a béremelés mértéke 2023-ban.

KAPCSOLÓDÓ Pintér Sándor: nem tehettem mást, nem lehetek esküszegő Így reagált a belügyminiszter, amikor a köznevelési konzultáción a sztrájkoló tanárok kirúgásáról kérdezték.

Gosztonyi Gábor, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke érdeklődésünkre arról beszélt, hogy a bejelentett tízszázalékos emelés valójában csak bérkiegészítés.

„Egyrészt mivel rendeletben emelik ezeket a pótlékokat, ezeket bármikor vissza lehet vonni. A másik, hogy a pótlékemelés nem számít bele az egyéb pótlékok emelkedésébe, tehát itt se az osztályfőnöki pótlék, se a munkaközösség-vezetői pótlék nem emelkedik egy fillérrel sem. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a 2023. január 1-től hivatalos garantált bérminimum havi 296 ezer forint körül van, akkor ez a béremelésnek titulált pótlékemelés megint oda fog vezetni azzal, hogy nem az alapbért emelik, hogy tovább csúszik össze a pedagógus halálpályamodell táblája, mert ezt már életpályamodellnek nem lehet nevezni, itt most már

egy 18 éve főiskolai végzettséggel rendelkező mondjuk tanító ugyanazt a pénzt fogja kapni, mint a pályakezdő”

– mondta a PSZ alelnöke.

KAPCSOLÓDÓ Megszületett a megállapodás a minimálbérről – itt vannak a részletek Létrejött a megállapodás, 16 százalékkal emelkedik a minimálbér, és eléri a 232 ezer forintot.

Gosztonyi Gábor hozzátette, hogy még az inflációt sem fedezi ez az emelés.

Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke arról beszélt megkeresésünkre, hogy a pedagógus-alapbér továbbra is a 2014-es minimálbérhez van rögzítve.

„Nagyon reménykedünk abban, hogy azok az Európai Unióval kötött megállapodások, amelyekről most már úgy tűnik, hogy talán sikeresek lesznek, rövid idő alatt megköttetnek, és teljesül a kormánynak az az ígérettel, miszerint ha a pénz is megérkezik és Pintér miniszter úr ezt mondta el a pénteki konferencián is, hogy amint pénz is lesz ebből, akkor ki fog egészülni ez a béremelés, bérkiegészítés egy újabb nagyjából egy tízszázalékos résszel. Ez így összességében

nem mondom, hogy kiemelkedő, de az ígéret legalább teljesül,

amelyről az előző évben hallottunk. Jelen pillanatban ez a mostani béremelés, még ha ez a 21 százalék is lesz az EU-s pénzzel együtt, véleményem szerint igazából azt sem igazából tudja elérni, hogy azok akik gondolkodnak a pedagóguspálya elhagyásán, azok többsége ott maradjon” – mondta Horváth Péter.

Hozzátette, ezzel nem fog megsokszorozódni a pedagógusképzésre jelentkezők száma.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán