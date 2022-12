A kormány július 12-én jelentette be csodafegyvere korlátozását, azaz a rezsicsökkentés csökkentését. Az első gáz- és villanyszámlák ezt követően augusztus végén, szeptember elején érkeztek, ezért néztük meg, hogy az őszi fővárosi időközi önkormányzati választásokon ez mennyire befolyásolta a választókat.

2019-ben ugyanis elsöprő győzelmet aratott a összefogott ellenzék, ám ez nem sokat nyomott a latban az idei országos választásokon. Budapesten érzékelhető fölényben volt ugyan a baloldal, a kormánypártok egy egyéni körzetben tudtak csak nyerni, de végül a Fidesz-KDNP vidéken tarolt, és újra kétharmadot szerzett.

De vissza Budapesthez! Ahogy arról az Infostarton is beszámoltunk, szeptember 1-jén egy baloldali kerületben, Óbudán vesztett a DK által támogatott jelölt. A vesszőfutás ezután is folytatódott a baloldal számára. Szeptember 18-án három választókörzetből kettőt elbukott, 25-én viszont Újpesten már baloldali siker született.

Októberben újabb helyen sikerült a baloldalnak megvédeni egy önkormányzati mandátumot. A II. kerületben maradt baloldali a képviselő, méghozzá a szavazatok 60 százalékával. A "bajnokság" állása ezzel 3-3-ra módosult.

Az idei utolsó egymásnak feszülés december 18-án lesz. A két legesélyesebb jelölt apropóján már latolgattuk az esélyeket.

Négy nappal a voksolás előtt hat induló neve olvasható a valasztas.hu-n. Az esélylatolgatást ezúttal elengedjük, maradunk az indulók tényszerű felsorolásánál:

Bagossy Joel - Memo

Csaszny Gábor - független

Jurák Tamás - Magyar Szocialista Párt-DK-Jobbik-LMP-Momentum-Párbeszéd

Kartnik Krisztina - független

Molnár Miklós - független

Szombathy Dénes Gyula - Fidesz-KDNP

A kérdés már csak az, hogy így év végén kinek van biztos és a poltikai ügyek iránt elkötelezett szavazóbázisa, hiszen az aranyvasárnapi családi tervekben ritkán fordul elő egy szavazóhelyiség meglátogatása.

Arról már nem is beszélve, hogy áremelkedés ide, rezsiszámlák oda, a közvélemény-kutatók is csak annyit tudnak megállapítani, hogy bár országosan némileg csökkent a Fidesz támogatottsága, ebből az ellenzék nem tudott érdemben profitálni, legfeljebb a belső erőviszonyait rendezte át az elmúlt hónapokban. Ettől persze még nyerhetnek az eddig baloldali többségű XX. kerület egyik választási körzetében, de ha nem így lenne, akkor az ünnepek után új válaszokat kellene keresni, a sima elutasítás politikája ugyanis a mértéktartó elemzők szerint is zsákutca.

