Óbuda szelleme kísért aranyvasárnap Pesterzsébeten

"Kedveljük, rendes, gyerek, de nehéz lesz László örökébe lépnie" – így vélekedett egy elkötelezetten baloldali pesterzsébeti idősebb hölgy, amikor arról kérdeztünk, hogy elmegy-e december közepén szavazni. "Többet nem tudok róla, csak annyit, hogy hogy ő is tanár" – folytatta, majd eligazított bennünket, ő pont nem a 10-es körzetben lakik, pedig szívesen voksolna.

Egy biztos szavazat tehát elveszett Jurák Tamás számára, mert ő indul a baloldal színeiben, de másért sem egyszerű a helyzete. Mielőtt ezt taglalnánk, nézzük, hogy miért is szavazhatnak a pestszenterzsébetiek december 18-án.

Meghalt a képviselő

Szeptemberben elhunyt az MSZP helyi elnöke, aki 2019-ben egyéni mandátumot szerzett. Komoróczy László 70 évesen halt meg. Erős beágyazottsága volt a XX. kerületben, még a szocializmus idején a főváros legfiatalabb igazgatójaként dolgozott a helyi Török Flóris Általános Iskolában. 1994 óta volt önkormányzati képviselő, és 2019-ben is simán megválasztották. 56 százalékot szerzett úgy, hogy volt jobbikos és kormánypárti ellenfele is.

Az utóbbi, Szombathy Dénes Gyula újra próbálkozhat, pedig három éve be kellett érje 37 százalékkal. 2022 végén azonban más szelek fújnak, mint 2019 őszén.

Akkor az ellenzék tarolt, 12-0-ra hozta az egyéni körzeteket. A baloldal egységet mutatott még akkor is, ha pont ebben a körzetben volt jobbikos induló is. A kerület furcsasága azonban már akkoriban is felsejlett. A polgármester ugyanis egy exszocialista, akit legutóbb Fidesz-támogatással választottak újra. Ezt a helyi szocialisták árulásnak élték meg, de nem tudtak mit tenni. Mondjuk lett volna idejük felkészülni, hiszen Szabados Ákos már 2015-ben kilépett az MSZP-ből és bár hivatalosan függetlenként indult, de tudható volt, hogy a kormánypártok támogatják. Olyannyira, hogy ő Tarlós István győzelmére tett a főpolgármester-választásnál.

A mostani voksolás a 10. választókerületben, december 18-án lesz. Bárki nyer, a testületben érdemi változás nem történik, ahogy említettük 2019-ben 12-0-ra nyert a baloldal, de az ellenzék most hatalmas presztízsveszteséget szenvedhet el. Erre pedig komoly esély van.

Óbudán már volt egy nagy bukó

Szeptember 2-án hatalmas csalódás érte a baloldalt Óbudán. A korábban 16-0-ra nyert egyéni körzetek egyikét elvesztették egy DK-s támogatottsággal induló jelölttel. Ahogy azt az Infostarton is megírtuk, Kappeller Zsuzsanna nyugdíjas óvónő simán kikapott a kormánypárti támogatással induló Csikósné Mányi Júliától. Finoman szólva is repedés keletkezett a fővárosi baloldali bástyák egyikén. Két és fél hét múlva hasonló történhet Pesterzsébeten is.

A tavaszi országgyűlési választások óta a fővárosban 13 időközi önkormányzati választást tartottak, és ebből 9-et a Fidesz-KDNP nyert meg, és csak 4-et az ellenzék. Ez 2019-ben szinte elképzelhetetlen lett volna.

Gyurcsány Ferenc előre lépett

Azóta a nagypolitika is átalakult. A baloldalon Gyurcsány Ferenc bejelentette igényét a vezetésre. Sorra igazolja át a helyi poltikusokat a DK-ba, kedden Kecskeméten Bodrozsán Alexandra, aki egyéni képviselő, belépett a Gyurcsány Ferenc által vezetett pártba.

Nem véletlenül Pesterzsébeten is arról cikkezett a kormánypárti sajtó, hogy Jurák Tamást a DK nem támogatja, csak "elfogadja". Mindenesetre a valasztas.hu-n a DK logója is ott van a neve mellett. Egy biztos, helyben a szocialisták nagyon nincsenek jóban a Demokratikus Koalíció embereivel. Szintén a kormánypárti Magyar Nemzet azt írta egy héttel ezelőtt, hogy Csaszny Márton "kilépett az erzsébeti MSZP-frakcióból, és ma már Gyurcsány Ferenc pártjával, a DK-val szimpatizál".

Felmérés

Mindez azért érdekes, mert a ZRI Závecz Research Intézet friss felmérése szerint bár szeptember óta 300 ezer szavazót veszített a Fidesz, az ellenzék pozíciói viszont csak minimálisan javultak.

A táblázat is azt mutatja, hogy míg három éve a DK egy volt a többi ellenzéki párt közül, mostanra kiemelkedett. Nem utolsó sorban azért, mert Gyurcsány Ferenc elég egyértelműen benyújotta igényét a baloldali vezetésére, és ezért sokat tesz. Az már egy másik kérdés, és ezt a kutatások is igazolják, nevével szinte lehetetlen választást nyerni Magyarországon.

December 18-án érdemben semmi sem dől el, de kiderülhet, hogy a 20 százalék feletti infláció, a rezsiemelés, a tanártüntetések idején sem rendül meg a Fidesz politikai helyzete és még a baloldali fellegvárban, Budapesten is folytathatja a politikai pozíciók visszaszerzését. A kérdés már csak az, hogy mindez mennyiben határozza meg az ellenzék politizálását, amely sem erőt, sem közéleti sikereket nem tud felmutatni, sokkal inkább olyan botrányok égnek rájuk, mint az önkormányzati benzinkártyával trükköző pesterzsébeti alpolgármester esete. Nemes László augusztus végén volt kénytelen lemondjon posztjáról.

December 18-án a választók adhatnak politika látleletet, de az is lehet, hogy az emberek inkább a karácsonyra, azaz az aranyvasárnapra szavaznak majd.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán