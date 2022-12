Fürjes Balázs: a végén Orbán Viktor nyer

„Az európai nagypolitika egy olyan power game, amit huszonheten játszanak, és a végén Orbán Viktor nyer. Vele pedig Magyarország” – írja a közösségi oldalán Fürjes Balázs

Szerinte a miniszterelnök győzelmének „pofonegyszerű” titka az, hogy „neki a hazája az első”.

„Magyarország győzelmének örülhetnének a baloldalon is, és eltanulhatnák végre a siker receptjét. Vagy marad az ellenzéki lét, végül is felelősség nélkül is biztos megélhetést ad a Gyurcsány-campus lakóinak” – fűzi hozzá a bejegyzéshez a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára.

Ahogyan arról beszámoltunk, napokon belül aláírhatja a megállapodásokat az uniós pénzekről a magyar kormány az Európai Bizottsággal. A tagállamok nagyköveteinek hétfői javaslata a helyreállítási terv elfogadásáról utat nyitott a végső jóváhagyáshoz.

Az uniónak tett vállalások teljesítésének utolsó állomása március vége, így a zárolt felzárkóztatási pénzeket még tavasszal teljesen feloldhatják. A zárolások összegét 7 és fél milliárd euróról 6 milliárd 300 millió euróra csökkentette az Állandó Képviselők Bizottsága.

Nyitókép: artJazz/Getty Images