Több mentőövet is lát a főváros, kérdés, melyiket kapja meg

Az általános főpolgármester-helyettes szerint olyan kiszámíthatatlan a külső és a belső helyzet, hogy kérdéses, meddig lesz érvényes a főváros 2023-as költségvetése. Úgy fogalmazott, hogy a büdzsének egy előnye van, hogy elkészült, és ha a közgyűlés elfogadja, akkor "el tudunk indulni 2023-ban".

Kiss Ambrus kiemelte: az energiaárak tervezhetetlenek és egyik pillanatról a másikra alapvetően átrajzolhaták a terveiket.

De nehézséget jelent az emelkedő infláció is, a közétkeztetésre fordítható normatívát például emelni is kényszerül a főváros, a díjak azonban nem változnak majd. Emellett az uniós források sorsa is bizonytalan – mondta a városvezető és megjegyezte: tárgyalnak a kormányzati segítségről.

"Többkörös egyeztetés volt. Mi likviditáskönnyítő javaslatokkal álltunk elő, amelyek akár átmeneti, akár 2023 egészére valamiféle átütemezést lehetővé tesznek. Ezzel is tervezzük a költségvetést, de hogy ez pontosan hogyan fog kinézni, még nem tudni. De szerintem senkinek sem érdeke, hogy a főváros anyagi szinten megreccsenjen olyan szinten, hogy az a közszolgáltatásokat veszélyeztesse, ezért bízom abban, hogy a tárgyalások eredmények lesznek."

Kiss Ambrus kiemelte: segítséget jelentene, ha a fővárosi közösségi közlekedés után járó 12 milliárd forintnyi állami hozzájárulást havi részletekben utalnák, vagy ha Lánchíd rekonstrukciójára ígért 6 milliárdos kormányzati támogatást megkapnák.

A főpolgármester-helyettes hangsúlyozta: a költségvetési bevételek tekintetében jórészt meg van kötve a kezük. Az ennek 75 százalékát biztosító iparűzési adót nem tudják emelni – hangsúlyozta. A főváros egyedül a temetői hatósági árakhoz nyúl hozzá.

Kiss Ambrus azt mondta: 2023-ban is takarékoskodnak, nem indítanak új beruházást, de intézménybezárásokat továbbra sem terveznek.

"Szociális vagy kulturális intézmény bezárását nem tervezzük, de azt nyilván megnézzük, hogyan lehet energiatakarékossági szempontból minél jobb intézkedéseket hozni. Ilyen már most is van, hiszen például a fővárosi önkormányzat négy napot van helyszíni jelenlétben és – november óta – péntekenként távmunkában működik."

A főpolgármester-helyettes jelezte: jövőre is biztosítják a fővárosi lakásrezsi-támogatást. Ezt – az október elsejei bővítése – óta már mintegy 11 ezren igényelték.

Kiss Ambrus azt is elmondta: hétfőn tárgyalnak a taxis szervezetekkel, akik a benzinárstop kivezetése miatt kezdeményeztek egyeztetést. Arról, hogy sor kerülhet-e a viteldíjak emelésére, vagy a főváros igyekszik más segítséget nyújtani a személyszállítóknak, Kiss Ambrus egyelőre nem árult el részleteket.

Nyitókép: Pixabay