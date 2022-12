Elvonja az állam a Mol magasabb üzemanyagárakon megszerzett extraprofitját - a nap hírei

Az üzemanyag-árstop eltörléséből fakadó Mol-profitnövekedést az állam elvonja, és a rezsivédelmi alapba irányítja – közölte Facebook-oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. A kormány tegnap törölte el az ársapkát, már a benzint és a gázolajat is csak piaci áron lehet tankolni. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a késő esti rendkívüli tájékoztatón közölte: a Mol levélben tájékoztatta a kormányt, hogy import nélkül nem tudja biztosítani az ellátást, ezért döntöttek a 480 forintos ársapka kivezetéséről.

A Demokratikus Koalíció újabb kormányzati megszorításnak tartja az üzemanyagárstop megszüntetését. A párt közleményében azt írta, hogy most két és félszer annyiért fogunk tankolni, mint a Gyurcsány-kormány idején, miközben az olaj világpiaci ára nagyságrendileg ugyanakkora, mint akkor volt. Az LMP szerint a benzinársapka megszüntetése csak részmegoldás, valódi javulást a klímabérlet bevezetése és a zöld fordulat hozna. A Párbeszéd szerint nem az üzemanyagot, nem a fosszilis energiát, hanem az embereket kellene támogatni. A Jobbik határozati javaslatot nyújtott be az Országgyűlésben az üzemanyagár adótartalmának csökkentése érdekében.

A Független Benzinkutak Szövetsége arra számít, hogy az ársapka megszüntetése után karácsonyig enyhülni fog a nyomás a benzinkutakon, január közepéig pedig nagyrészt helyreállhat az ellátási rend. A szervezet elnöke elképzelhetőnek tartja, hogy az üzemanyagok nem minden típusa lesz elérhető, mert a régióban kevés a 95-ös benzin.

Egyeztetést kezdeményeznek a kormánnyal és az önkormányzatokkal a taxis szervezetek a benzinárstop eltörlése miatt. Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke az InfoRádiónak azt mondta: ha a következő hetekben nem csökken az üzemanyagok ára, és kompenzációt sem kapnak, a fővárosban 20 százalékkal kell majd emelni a viteldíjat.

Létrejött a megállapodás, így hamarosan megkezdődhetnek az előkészítő beruházások a trieszti kikötő magyar tulajdonú részében – jelentette be Rómában a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter az olasz miniszterelnök-helyettessel egyeztetett. A megbeszélés után hangsúlyozta: a trieszti kikötőben felvásárolt területtel a kormány célja, hogy a magyar cégek 2026-tól minél gyorsabban és zökkenőmentesebben juthassanak tengeri kijárathoz.

Mérséklődtek az európai földgázárak és radikálisan csökkent a hazai fogyasztás októberben – derült ki az energiahivatal havi jelentéséből. Az elemzés szerint az enyhe októberi időjárás és az ipari kereslet csökkenése mellett telítődtek az uniós tárolók. A hazai felhasználás októberben az előző évihez képest 41 százalékkal csökkent, a csúcsnapi felhasználás 241 gigaWattórát tett ki, ez 2014 óta a legkisebb érték. A stratégiai készlet szintje újra elérte a 2018-ra jellemző értéket.

Január 22-ét a magyar kultúra napjának nyilvánította az Országgyűlés, Kölcsey Ferenc Himnusz című költeménye befejezésének 200. évfordulójára emlékezve. A képviselők 191 igen, és 1 tartózkodó szavazat mellett fogadták el Hoppál Péter előterjesztését.

Jogerősen is pert nyert a kifizetetlen túlórák ügyében a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete. A Fővárosi Ítélőtábla kimondta, hogy az eseti helyettesítéseknél is be kell tartani a munkatörvénykönyve vonatkozó előírásait, vagyis egy héttel előre kell közölni a kötelezettséget a munkavállalóval, máskülönben rendkívüli munkaidőként ki kell fizetni az órákat az érintett tanárnak. Nagy Erzsébet, a PDSZ ügyvivője az InfoRádiónak elmondta, hogy a most született ítélet később hivatkozási alap lehet, hogy minden tanár megkaphassa a jogtalanul ki nem fizetett pénzeket.

Országos szakmai egyeztetést szervez a pedagógusok helyzetének megoldásáról Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. A szervezet közleményében azt írta: tisztában van az oktatás és a pedagógusok nehéz helyzetével, azonban továbbra is a tárgyalásos megoldást részesíti előnyben.

Kutatóhálózatának 2019-es elcsatolása óta először indít kutatási programokat a Magyar Tudományos Akadémia. Három nagy program is indul az MTA vezetésével a fenntarthatóság, a magyar nyelv és az agykutatás területén. A kutatások négy éven át, mintegy 8,6 milliárd forint támogatásban részesülnek.