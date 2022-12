Elhunyt a legendás magyar rendőrnyomozó

Életének 80. évében, december 6-án este elhunyt Tonhauser László nyugalmazott rendőrezredes - értesült az Index és a hvg.hu is.

A volt rendőrnyomozó korábban vizsgálta az olajmaffia és magas rangú politikusok kapcsolatát, a politika és a szervezett alvilág esetleges összefonódását is.

A legendás nyomozó a nyolcvanas években a Kék Fény című tévés bűnügyi magazin állandó szakértőjeként vált országosan ismertté. A rendszerváltozás utáni évtizedben a rendőrség szervezett bűnözés elleni szolgálatát vezette. Az MTV Kék fény bűnügyi magazinja 1980-ban. Balról az első Agárdi Tamás riporter, a második Horváth Ibolya bírónő, a harmadik Tonhauser László nyomozó, a jobb szélen Szabó László műsorvezető. (Fortepan/Rádió és Televízió Újság, Vörös Ilona)

1993. január 1-jével nevezték ki az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezett Bűnözés Elleni Szolgálat vezetőjének. Az egység 1996-ban integrálódott a Központi Bűnüldözési Igazgatóságba, amely két év múlva beleolvadt az ORFK Bűnügyi Főigazgatóságába. 1999 márciusában ezredesként nyugdíjazták.

Nyugállományba vonulása után jelent meg Nem kérek bocsánatot című könyve, amelyben a több mint három évtizedes rendőri pályafutása alatt összegyűjtött anyagokat tárta nyilvánosság elé. Tonhauser: rendőr csak az legyen, aki tiszességes Az Index felidézte: az ezredest sokan kritizálták a rendőrségen, amiért „kollégákra is dolgozott”. Ezt a vádat nem utasította vissza. Az Aranykéz utcában felrobbantott Boros Tamásról is azt tartották rendőrségi körökben, hogy Tonhauser embere volt. Azt híresztelték, hogy súgott az ezredesnek, aki ezért megvédte őt azoktól a rendőri szervektől, amelyek Borost – aki maga is bűnöző volt – rács mögé akarták juttatni. Tonhauser ezzel szemben azt állította, Boros volt az „első magyar bűnbánó maffiózó”, aki ki akart szállni az alvilágból, és ennek érdekében kész volt együttműködni a rendőrséggel.



Ki nem állhatta a „látványtervezést”, amikor akciókat, „D-napokat” szerveznek, amelyeket a rendőrség újabb sikereit hirdető sajtótájékoztatók követnek.

