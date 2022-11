Deutsch Tamás kényes kérdésekre is válaszolt

Hatvan kérdést tett fel Deutsch Tamásnak a Mandiner, a Fidesz európai parlamenti képviselője ezúttal nemcsak a politikáról, hanem a magánéletéről is sokat elárult.

Beszélt például arról, hogy apai ágon zsidó származású, s noha a közvetlen felmenői közül senki sem lett a holokauszt áldozata, de közeli rokonai igen. Az ötvenes években az anyai nagyapját bebörtönözték. A szülei párttagok voltak, de az apja 1988-ban, amikor megalakult a Fidesz, ki is lépett az MSZMP-ből, mert "látta mit csinálnak a gyerekkel. Mármint velem." Később pedig megpróbálta lebeszélni a politizálásról, egy ebéd végén azt mondta neki:

„Tomikám! Azt szeretném kérni, hogy hagyd abba ezt a Fideszt! Te nem tudod, milyen bajod lehet, ezek bármire képesek!”

Az édesanyja második házasságánál esküvői tanú lett volna, ám azért nem lehetett ott, mert letartóztatták a prágai Vencel téren tartott ellenzéki tüntetésen, így a felesége ugrott be helyette tanúnak. Az öccse, Péter pedig éppen magyar rekordot ért el magasugrásban Brüsszelben.

Az is kiderült az interjúból, hogy a harmadik házasságában él és öt gyermeke van három édesanyától. "Az elsőszülött, Dávid, 33 éves és egy kft. ügyvezetője. Bence 30 éves és a két unokám édesapja. Kiváló labdarúgó, jelenleg a Nyíregyháza NB II-es csapatában játszik. Zalán 22 éves, ő kitüntetéses oklevéllel lett járműmérnök. A nagylányom, Fruzsina 20 éves, érettségi előtt áll, gyönyörű és okos, valamint Dániel, aki harmadikos általános iskolás és pontosan olyan a természete, mint az enyém. Lyukat beszél mindenki hasába, ironikus, másokat komolyan megkarcoló humora van" – tartott névsorolvasást.

A csinos hölgyek iránti vonzalom alakulásáról pedig ezt mondta:

"Én 56 éves vagyok. Nem lettem rocker. És ha még lenne is bennem hajlam a csibészségre, nem tehetem. Nagypapa vagyok."

A sportpályafutásáról kiderült, hogy távolugró lehetett volna, 686 centiméter volt a legjobb eredménye, de az ELTE-n az első évesek versenyén 100 méteres síkfutásban 11,79-el nyert. Húszévesen hagyta abba az atlétikát, mert a katonaságnál egy éjjeli, harcászati gyakorlaton elszakadt a bokaszalagja. A sérülése miatt végül négy hónap után, 1985 végén leszerelték.

Fülbevalót hordott évtizedeken át, mint elárulta, az öccse a gólyatáborból úgy ment haza, hogy volt egy fülbevalója. Meglátta, s azt mondta: „Ez tök jó, megvan a párja?” Másnap belövette, és egészen 1999-ig volt fülbevalója, még a miniszteri esküjét is így tette le. Aztán fogorvosi röntgen miatt ki kellett vennie, és azóta nem hordja.

Deutsch Tamás beszél arról az interjúban, hogyan került ki egy írása a KISZ átalakításáról az Ifjúsági Magazinba, és az is elmesélte, hogyan lett a gimnáziumban az osztálya KISZ-titkára.

"Ezt olvasva most a lelkes kritikusaim felsikítanak: tessék, ez a zsidó fiú még KISZ-es is volt!"

– tette hozzá.

A Bibó-szakkollégiumba budapestiként jelentkezett, Orbán Viktorral a felvételin találkozott először. A politikai repülőrajtjaként emlékezett vissza arra, hogy 1989. augusztus 21-én, a prágai Vencel téren a csehszlovák rendőrség letartóztatta és kiutasította az országból.

"Végig szörnyen ijesztő volt az egész, féltem, hogy börtönbüntetésre ítélnek. Négy cellában voltam Prágában, a negyedikben jogerősen elítéltek közé kerültem. Teltek a napok és a félelem mellett megjelent a beletörődő racionalitás is. Igen, hideg fejjel kezdtem mérlegelni, hogy kapok mondjuk egy évet, így lemaradok a karácsonyról, de a következőn már otthon lehetek. De végig féltem" – emlékezett vissza.

Tíz évvel később Orbán Viktor felkérte ifjúsági- és sportminiszternek, azonnal elvállalta, és utólag is azt mondja, az egyik legkomolyabb tárcát kapta. A 2002-es választási vereségről azt mondta, "úgy szenvedtünk vereséget, mint az a sakkozó, akinek a legtöbb az Élő-pontszáma, komoly nemzetközi versenyeken nyer, de jön egy fontos parti, ahol viszont benézi a gyengébb rivális megnyitását."

"A fegyverszünet, majd a béketárgyalások, semmi más" – válaszolta arra a kérdésre, hogy mi hozhatná el a békét az orosz–ukrán háborúban. EP-képviselőként pedig úgy fogalmazott, hogy

a világhatalmak sorában Európa lassan lecsúszik a dobogóról, amelynek sokáig csak egy foka volt, és mi álltunk rajta.

Többször is megvádolták azzal, hogy tudatmódosító szereket fogyasztott korábban, de kijelentette, hogy sosem próbálta ki a kábítószert, ráadásul papírja is van róla, hiszen Juhász Péter elvesztette azt a pert, amelyben ezt állította róla.

Helytelen, lusta életmódot élek, rendszeres mozgást nem végzek. Ellenben a súlyomat rendbe tudtam tenni, fogytam tizenkét kilót és tudom is tartani" – mondta az interjú végén, és az MTK elnökeként azt is kijelentette, hogy a futballcsapat nemcsak visszajut az NB I-be, hanem még az életében bajnok is lesz.

