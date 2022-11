Nagyon küzdenek a postáikért a települések - van, ahol sikerült a mentőakció

A Hvg.hu cikke szerint a fideszes városvezetők is a sajtóból tudták meg, hogy településükön sorra zárnak be péntektől a kisposták, ami miatt többen is „kiakadtak” (az országos postabezárásokról korábban itt írtunk). Jászberényben viszont, ahol nem mellesleg időközi választásra készülnek, sikertörténet született: a nagyobbik kormánypárt parlamenti képviselője arról tájékoztatott a közösségi oldalán, hogy sikerült megakadályozni az egyik városrészi hivatal bezárását.

A fővárosi III. kerületben egy helyi képviselő osztogat röplapot a csillaghegyi posta megmentése érdekében - értesült az Infostart. Az ellenzéki Burján Ferenc petíció aláírására buzdítja az embereket. Fotó: Infostart

Székesfehérvár szintén fideszes polgármestere közben egyeztetést kezdeményezett arról, hogy az újranyitás fejében az önkormányzat átvállalná esetleg a postahivatalok működési költségeinek egy részét. Cser-Palkovics András a közösségi oldalán azt is megjegyezte, hogy a megállapodást nem egyik-napról a másikra hozzák tető alá, mivel az ilyen típusú vegyes üzemeltetésnek meg kell felelnie az uniós jogszabályoknak is.

Szegeden az aláírásgyűjtés mellett döntöttek a helyi képviselők, miután 12 kispostát zártak be. Egy önkormányzati képviselő szerint nonszensz lenne, ha a jelenlegi helyzetben, amikor egy sor sport- és kulturális intézményt kell átmenetileg bezárni az energiakrízis miatt, akkor pont a posta működési költségeit vállalnák át. A polgármester többségét adó baloldali képviselők által szervezett akcióban több ezer aláírás gyűlt össze pár nap alatt, de a héten is folytatják a gyűjtést.

KAPCSOLÓDÓ Újabb polgármester tiltakozik látványosan a posta bezárása ellen Dunakeszi vezetője szerint a település mérete és lakosságszáma alapján eddig is több postára lett volna szükség...

A szomszédos Hódmezővásárhelyen három postát zártak be. A várostól azt kérte a Magyar Posta Zrt., hogy a bezárt hivatalok bérleti díját engedjék el a szüneteltetés idejére. Az önkormányzat ezt csak akkor tenné meg, ha cserébe nyitva maradnak a hivatalok. A válaszra várva mindenesetre demonstrációt hirdettek az egyik bezárt postához hétfő délutánra.

Nyitókép: MTI/Honéczy Barnabás